Directorul executiv al Agenției Internaționale pentru Energie (AIE), Fatih Birol, avertizează că actuala criză energetică, declanșată de războiul din Orientul Mijlociu, este cea mai gravă pe care a cunoscut-o lumea. Totuși, el consideră că situația ar putea accelera dezvoltarea energiilor regenerabile, relatează AFP, citată de Agerpres.

Într-un interviu acordat marți cotidianului francez Le Figaro, Birol a subliniat că există și „motive de optimism”, deoarece, în opinia sa, structura sistemului energetic mondial se va transforma profund în anii următori.

„Procesul va dura ani de zile”

„Procesul va dura ani de zile. Nu va rezolva imediat criza actuală, dar geopolitica energiei va fi schimbată radical”, a declarat oficialul. El a precizat că unele tehnologii vor evolua mult mai rapid decât altele, exemplificând cu energia solară și cea eoliană, care se dezvoltă într-un ritm accelerat. „Trecerea către sursele regenerabile se va face foarte rapid, în câteva luni”, a adăugat Birol.

Criza ar putea stimula și relansarea energiei nucleare, inclusiv prin dezvoltarea reactoarelor modulare de mici dimensiuni. În același timp, statele vor putea crește capacitatea energetică prin prelungirea duratei de viață a centralelor existente.

Cu toate acestea, Birol s-a declarat „foarte pesimist” în privința impactului imediat. „Lumea nu a mai cunoscut niciodată o întrerupere a aprovizionării cu energie de o asemenea amploare. Criza actuală este mai gravă decât cele din 1973, 1979 și 2022 luate împreună”, a afirmat el, explicând că războiul blochează o arteră vitală a economiei globale. Blocajul afectează nu doar petrolul și gazele, ci și îngrășămintele, produsele petrochimice, heliul și alte resurse esențiale.

Lumea se îndreaptă spre „o lună aprilie neagră”

Directorul AIE a avertizat că lumea se îndreaptă spre „o lună aprilie neagră”. „Martie a fost deja dificilă, dar aprilie va fi mult mai complicată. Dacă Strâmtoarea Ormuz rămâne blocată pe tot parcursul lunii, pierderile de țiței și produse rafinate ar putea fi de două ori mai mari decât în martie”, a spus Birol.

Blocarea aproape completă a traficului prin Strâmtoarea Ormuz a fost decizia Iranului, ca reacție la atacurile Israelului și ale Statelor Unite. În mod normal, prin această strâmtoare tranzitează aproximativ 20% din petrolul și gazele naturale transportate la nivel mondial, ceea ce a dus la o creștere abruptă a prețurilor la energie.

Agenția Internațională pentru Energie este principalul organism de consultanță în domeniul politicilor energetice pentru cele mai dezvoltate 29 de state ale lumii. Organizația a fost înființată după primul șoc petrolier din 1973–1974, pentru a coordona utilizarea rezervelor strategice de petrol ale statelor membre.