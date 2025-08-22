Schimbare majoră de strategie AI: Apple ia în calcul folosirea Google Gemini pentru viitorul Siri

Apple analizează posibilitatea de a integra modelul Google Gemini în asistentul vocal Siri, într-o mișcare ce ar putea marca externalizarea unei părți semnificative din tehnologia sa de inteligență artificială.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Potrivit unor surse citate de Bloomberg, compania din Cupertino a inițiat discuții preliminare cu Alphabet Inc. pentru dezvoltarea unui model AI personalizat, care ar putea sta la baza unei versiuni revizuite Siri, planificată pentru anul viitor.

Sursele, care au solicitat anonimatul, afirmă că Google a început deja să antreneze un model capabil să ruleze pe serverele Apple. „Apple este la câteva săptămâni distanță de o decizie privind continuarea cu propriile modele AI sau colaborarea cu un partener extern”, au precizat acestea. Atât Apple, cât și Google au refuzat să comenteze.

Demersul vine pe fondul întârzierilor suferite de proiectul de modernizare Siri.

Actualizarea planificată pentru primăvara trecută, care urma să permită controlul complet al dispozitivelor prin voce și integrarea datelor personale, a fost amânată cu un an din cauza problemelor tehnice. În urma acestor dificultăți, conducerea proiectului a trecut de la șeful diviziei AI, John Giannandrea, la Craig Federighi, responsabil pentru software, și Mike Rockwell, coordonatorul proiectului Vision Pro.

Apple dezvoltă în prezent două versiuni ale noii generații Siri: una internă, denumită „Linwood”, și alta, „Glenwood”, bazată pe tehnologii externe. În paralel, compania a purtat discuții cu Anthropic și OpenAI, luând în calcul modelele Claude și ChatGPT. Inițial, Anthropic era considerat favorit, însă cerințele financiare ridicate au determinat Apple să caute și alte opțiuni.

Discuțiile cu Google privind integrarea Gemini sunt încă într-un stadiu exploratoriu și nu includ, deocamdată, negocieri comerciale formale. O eventuală colaborare ar presupune ca modelele externe să ruleze pe serverele Private Cloud Compute ale Apple, bazate pe cipuri proprii, fără a fi executate direct pe dispozitivele utilizatorilor.

Această posibilă schimbare survine într-un moment dificil pentru echipa Apple responsabilă cu modelele AI. În iulie, arhitectul-șef al grupului, Ruoming Pang, a plecat la Meta, atras de un pachet financiar de 200 de milioane de dolari, urmat de mai mulți colegi.

Deși compania a înregistrat progrese în dezvoltarea unor modele proprii – inclusiv testarea unui sistem cu un trilion de parametri –, decalajul față de liderii din industrie rămâne semnificativ. OpenAI utilizează deja modele cu mai mulți trilioane de parametri.

Într-o ședință internă recentă, directorul executiv Tim Cook a transmis angajaților că Apple „trebuie să câștige în domeniul AI” și că firma își intensifică investițiile. „Apple nu este, de obicei, prima pe piață, dar ajunge să livreze produse superioare”, a afirmat Cook. Într-o conferință cu investitorii, el a evitat să comenteze despre utilizarea unor modele externe, fapt interpretat ca un semn că opțiunea rămâne deschisă.

Apple și Google sunt rivali în zona smartphone-urilor și a serviciilor, dar au deja un parteneriat prin care motorul de căutare Google este implicit pe dispozitivele Apple – un acord aflat în prezent sub investigația Departamentului de Justiție al SUA pentru practici anticoncurențiale.