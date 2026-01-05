dark
Autoritatea pentru Digitalizarea României explică de ce nu pot fi plătite taxele și impozitele pe ghiseul.ro

Redacția TechRider
5 ianuarie 2026
Aplicația Ghiseul.ro, deschisă pe un smartphone
Sursa foto: Autoritatea pentru Digitalizarea României
Un număr mare de români au încercat, luni, să acceseze ghiseul.ro pentru plata taxelor și impozitelor pentru anul 2026 sau măcar să vizualizeze informațiile de plată, însă acest lucru nu a fost posibil, scrie Mediafax. Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) explică de ce nu pot fi făcute plățile.

Potrivit ADR, la începutul fiecărui an, primăriile înrolate în ghiseul.ro au posibilitatea de a actualiza taxele, impozitele și de a configura tipurile de plăți disponibile pentru anul în curs.

„În cadrul acestui demers, posibilitatea de a efectua plăți online este sistată în relația cu UAT-urile (primăriile – n.r.) care nu au definitivat procesul descris mai sus. Regretăm această situație și vă asigurăm că echipa ADR oferă sprijin tehnic în vederea remedierii situației”, a transmis ADR.

Așadar, cei care vor să plătească taxele și impozitele pentru 2026 sau măcar să vadă suma de plată pentru anul în curs au de așteptat până când reprezentanții primăriei de care aparțin actualizează cifrele conform majorărilor decise în ședințele consiliilor locale / municipale.

Ghiseul.ro este aplicația națională care cuprinde peste 1600 de instituții publice și permite efectuarea sigur, rapid și accesibil a peste 400 de tipuri de plăți.

