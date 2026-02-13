dark
2 minute de citit
Autoturism electric cuprins de flăcări în București / O persoană și-a pierdut viața, alta a fost rănită

Redacția TechRider
13 februarie 2026
Incendiu mașină electrică București
Incendiu mașină electrică București/ Credit foto: ISU
O femeie și-a pierdut viața, iar un bărbat a fost rănit vineri, 13 februarie, în urma unui incendiu izbucnit la o mașină electrică, în Sectorul 6 al Capitalei, potrivit G4Media.

Potrivit informațiilor transmise de Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, în jurul orei 13:00, polițiștii Secției 20 au fost alertați prin apel la 112 cu privire la un incendiu produs la un autovehicul aflat la o adresă din Sectorul 6. La fața locului au intervenit de urgență echipaje de pompieri, paramedici și polițiști, care au început imediat verificările și măsurile specifice.

Flăcările s-au extins ulterior la alte vehicule parcate în apropiere

În zonă au fost mobilizate și echipaje ale Brigăzii Rutiere, pentru a asigura perimetrul și a fluidiza traficul afectat de intervenție.

Primele date ale anchetei indică faptul că focul ar fi izbucnit la un autoturism, iar flăcările s-au extins ulterior la alte vehicule parcate în apropiere. În interiorul mașinii de la care a pornit incendiul a fost găsită o femeie. În pofida manevrelor de resuscitare, medicii au fost nevoiți să declare decesul acesteia.

Reprezentanții ISU au precizat că incendiul s-a manifestat violent la nivelul unui autovehicul și a afectat alte trei mașini aflate în proximitate.

Cercetările continuă pentru a stabili cu exactitate cauzele

Cea de-a doua victimă, un bărbat identificat ca fiind conducătorul autoturismului, a suferit arsuri pe suprafața corpului. Acesta a primit îngrijiri medicale la fața locului și a fost ulterior transportat la spital pentru investigații și tratament de specialitate.

Pentru stingerea incendiului au intervenit două autospeciale de stingere, o autospecială de hidroperforare, un echipaj de descarcerare, Detașamentul Special de Salvatori și două echipaje SMURD.

Cercetările continuă sub coordonarea unității de parchet competente, pentru a stabili cu exactitate cauzele și împrejurările în care s-a produs tragedia.

  • TechRider este o redacție dinamică, specializată în știri și analize despre tehnologie, gadgeturi și inovații. Echipa sa de jurnaliști pasionați oferă conținut relevant și actualizat, acoperind subiecte de la inteligența artificială la recenzii de produse, într-un stil accesibil și captivant pentru publicul român.

