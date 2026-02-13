O femeie și-a pierdut viața, iar un bărbat a fost rănit vineri, 13 februarie, în urma unui incendiu izbucnit la o mașină electrică, în Sectorul 6 al Capitalei, potrivit G4Media.

Potrivit informațiilor transmise de Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, în jurul orei 13:00, polițiștii Secției 20 au fost alertați prin apel la 112 cu privire la un incendiu produs la un autovehicul aflat la o adresă din Sectorul 6. La fața locului au intervenit de urgență echipaje de pompieri, paramedici și polițiști, care au început imediat verificările și măsurile specifice.

Flăcările s-au extins ulterior la alte vehicule parcate în apropiere

În zonă au fost mobilizate și echipaje ale Brigăzii Rutiere, pentru a asigura perimetrul și a fluidiza traficul afectat de intervenție.

Primele date ale anchetei indică faptul că focul ar fi izbucnit la un autoturism, iar flăcările s-au extins ulterior la alte vehicule parcate în apropiere. În interiorul mașinii de la care a pornit incendiul a fost găsită o femeie. În pofida manevrelor de resuscitare, medicii au fost nevoiți să declare decesul acesteia.

Reprezentanții ISU au precizat că incendiul s-a manifestat violent la nivelul unui autovehicul și a afectat alte trei mașini aflate în proximitate.

Cercetările continuă pentru a stabili cu exactitate cauzele

Cea de-a doua victimă, un bărbat identificat ca fiind conducătorul autoturismului, a suferit arsuri pe suprafața corpului. Acesta a primit îngrijiri medicale la fața locului și a fost ulterior transportat la spital pentru investigații și tratament de specialitate.

Pentru stingerea incendiului au intervenit două autospeciale de stingere, o autospecială de hidroperforare, un echipaj de descarcerare, Detașamentul Special de Salvatori și două echipaje SMURD.

Cercetările continuă sub coordonarea unității de parchet competente, pentru a stabili cu exactitate cauzele și împrejurările în care s-a produs tragedia.