BREAKING UE și SUA, pași importanți către formalizarea unui pact comercial / Planuri pentru reducerea tarifelor auto la 15%

Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană au făcut pași în direcția formalizării pactului comercial, cele două părți detaliind planuri care ar putea reduce din tarifele aplicate de Casa Albă. Potrivit Bloomberg, tarifele reduse s-ar aplica pentru autoturismele europene, deschizând în același timp ușa pentru noi reduceri ale oțelului și aluminiului.

Von der Leyen: Acordul „consolidează relațiile transatlantice”

Președintele american, Donald Trump, a lăudat în mai multe rânduri cadrul comercial dintre SUA și UE, lăudându-l ca fiind „o mare afacare” în întâlnirea de la Casa Albă cu mai mulți lideri europeni, inclusiv cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Aceasta a anunțat, într-o postare pe platforma X, că acordul oferă predictibilitate și „consolidează relațiile transatlantice”.

Predictability for our companies & consumers.



Stability in the largest trading partnership in the world.



And security for European jobs & economic growth in the long-term.



This EU-US trade deal delivers for our citizens & companies, and strengthens transatlantic relations. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 21, 2025

Trump a impus un tarif de 15% pentru majoritatea bunurilor europene, dar promisiunea SUA de a extinde această taxă mai mică la autoturisme și piese auto depinde acum de introducerea oficială de către UE a unei propuneri legislative. Aceasta ar trebui să conțină eliminarea unei serii de tarife proprii pentru bunurile industriale din SUA, dar și să ofere „acces preferențial pe piață” pentru unele fructe de mare și produse agricole din SUA.

Taxe auto mai mici cu 12,5 puncte procentuale

Declarația prezintă acțiuni coregrafice pe ambele maluri ale Atlanticului, SUA codificând tarife auto reduse odată ce UE „introduce în mod oficial propunerea legislativă necesară” pentru a adopta propriile reduceri tarifare promise. Tarifele reduse de 15% pentru importurile de automobile europene, în scădere de la 27,5% în prezent, ar intra în vigoare de la începutul aceleiași luni în care legislația este avansată.

Acestea ar putea fi în vigoare în câteva săptămâni, a declarat un oficial de rang înalt al administrației Trump. Schimbarea a fost anticipată cu nerăbdare de unele state membre ale UE, în special Germania, care a exportat 34,9 miliarde de dolari de mașini și piese auto noi în SUA în 2024.

Odată cu introducerea acestor prevederi europene, SUA se angajează să aplice tarife mai mici pentru națiunea cea mai favorizată pentru o serie de alte produse europene, inclusiv aeronave și piese de aeronave, produse farmaceutice generice și ingredientele acestora și unele resurse naturale, cum ar fi pluta. Mai multe excepții ar putea fi adăugate în viitor, se spune într-o declarație comună a UE și SUA, dar deocamdată Uniunea nu a reușit să primească același tratament pentru vinuri, băuturi spirtoase și dispozitive medicale.

Cotele pentru metale ar putea scădea și ele

Planurile realizate de Casa Albă și Bruxelles deschid perspectiva unor tarife reduse pentru unele produse din oțel, aluminiu și derivate în cadrul unui sistem de cote. Aceasta este o schimbare față de planurile declarate de Casa Albă în iulie, când administrația Trump a insistat că aceste tarife pentru metale vor rămâne la 50%.

Cu toate acestea, Departamentul pentru Comerț al Statelor Unite ale Americii a anunțat că majorează tarifele pentru oțel și aluminiu, care se aplică la peste 400 de produse. Printre produsele taxate suplimentar se numără turbinele eoliene, aparate electrocasnice, motociclete, echipamente grele și piesele de schimb pentru mașinile electrice.

În ceea ce privește oțelul și aluminiul, UE și SUA afirmă acum că „intenționează să ia în considerare posibilitatea de a coopera pentru a-și proteja piețele interne de supracapacitate, asigurând în același timp lanțuri de aprovizionare sigure între ele”, potrivit declarației comune.

Prevederi legate și de comerțul digital

În ultimele săptămâni, deliberările privind reglementările UE în legătură cu serviciile digitale și potențialele scutiri pentru unele bunuri, inclusiv vin și băuturi spirtoase, au prelungit discuțiile. UE nu a asigurat rate mai mici pentru alcool în declarația comună. SUA și UE se angajează să abordeze unele dintre ceea ce declarația comună numește „bariere comerciale digitale nejustificate”, blocul confirmând într-o declarație comună a Bruxelles-ului și a Casei Albe că „nu va adopta sau menține taxele de utilizare a rețelei”.

Uniunea Europeană s-a angajat să depună eforturi pentru a oferi mai multe „flexibilități” în taxa sa asupra importurilor cu emisii mari de carbon, care urmează să intre în vigoare anul viitor, se arată în declarație, și va încerca să se asigure că cerințele sale de diligență și raportare privind sustenabilitatea corporativă nu reprezintă „restricții nejustificate asupra comerțului transatlantic”.