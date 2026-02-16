Fondatorul Amazon, Jeff Bezos, a publicat luni o imagine aparent misterioasă pe platforma X, deținută de rivalul său, Elon Musk. Fotografia alb-negru, fără niciun text explicativ, înfățișează o broască țestoasă ce iese din umbră. Pentru publicul larg, postarea a părut criptică. Pentru cei familiarizați cu ambițiile spațiale ale lui Bezos, mesajul a fost cât se poate de clar, informează ArsTechnica.

Compania sa, Blue Origin, are pe stemă două țestoase, o trimitere la fabula lui Esop „Broasca țestoasă și iepurele”, în care perseverența învinge viteza lipsită de prudență. Momentul ales pentru publicarea imaginii nu a fost întâmplător. Cu doar câteva ore înainte, SpaceX, compania lui Musk, anunțase o schimbare majoră de strategie. Mai exact, în loc să prioritizeze Marte, își îndreaptă atenția pe termen scurt către Lună.

O abatere semnificativă de la discursul tradițional al lui Musk

Schimbarea reprezintă o abatere semnificativă de la discursul tradițional al lui Musk, care a promovat ani la rând ideea unei civilizații multiplanetare pe Marte. Pentru Bezos, însă, revenirea pe Lună a fost întotdeauna primul pas logic. Încă din 2019, el susținea public obiectivele NASA din cadrul Artemis Program, argumentând că omenirea ar trebui să înceapă colonizarea spațiului de la satelitul natural al Pământului și să dezvolte ulterior habitate orbitale permanente.

Postarea cu țestoasa poate fi citită, așadar, ca o dublă declarație: o ironie la adresa rivalului și o reafirmare a propriei strategii. Mesajul implicit este că „încet și sigur câștigi cursa” și că Blue Origin ar putea ajunge pe Lună înaintea SpaceX.

SpaceX este considerată favorită în această competiție

În mod tradițional, SpaceX este considerată favorită în această competiție, având în vedere că are la activ peste 600 de lansări orbitale, în timp ce Blue Origin a ajuns pe orbită de doar două ori. Totuși, documente recente arată că Blue Origin lucrează la o arhitectură accelerată pentru programul Artemis, care ar putea permite o aselenizare înainte de 2030, fără a depinde de realimentarea complexă pe orbită.

Planul presupune mai multe lansări ale rachetei New Glenn, care ar trimite pe orbită etaje de transfer și o versiune inițială a landerului Blue Moon. Aceste componente s-ar cupla în spațiu și ar propulsa vehiculul către Lună, unde ar efectua atât o misiune demonstrativă fără echipaj, cât și, ulterior, una cu astronauți. În varianta cu echipaj, landerul ar trebui să se întâlnească pe orbita lunară cu capsula Orion, parte esențială a arhitecturii Artemis.

Blue Origin își accelerează programul lunar

Surse din industrie indică faptul că Blue Origin își accelerează programul lunar. Compania a redus alte activități, inclusiv zborurile cu New Shepard, pentru a se concentra pe obiective majore: creșterea ritmului lansărilor New Glenn și grăbirea planurilor lunare.

Totuși, provocările sunt serioase. Blue Origin trebuie să demonstreze landerul Blue Moon într-o misiune fără echipaj și să gestioneze manevre complexe de andocare și zbor în spațiul profund — domenii în care nu are experiență.

Cert este un lucru: cursa secolului XXI către Lună are acum trei competitori principali — programul spațial de stat al Chinei, SpaceX și Blue Origin.