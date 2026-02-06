Conservatorii cancelarului german Friedrich Merz iau în calcul introducerea unei limite legale de vârstă pentru accesul copiilor la rețelele de socializare. Măsura ar putea viza utilizatorii sub 16 ani. Inițiativa nu este însă susținută integral de partenerii de coaliție de centru-stânga.

Dezbaterea are loc într-un context internațional mai larg. Anul trecut, Australia a interzis accesul copiilor la platformele de social media. Decizia a fost prima de acest tip la nivel global. Ulterior, mai multe țări europene au analizat măsuri similare. Motivația este legată de impactul negativ al rețelelor sociale asupra tinerilor.

CDU susține limita de vârstă

În cadrul CDU (Uniunea Creștin-Democrată) , propunerea este susținută de aripa socială a partidului. Dennis Radtke, lider al Asociației angajaților creștin-democrați (CDA), a declarat pentru Reuters că rețelele sociale sunt dominate de conținut problematic. El a afirmat că acestea sunt adesea „o colecție de ură și știri false”. Radtke a spus că sprijină introducerea unei limite clare de vârstă. În opinia sa, modelul australian ar putea fi urmat și în Germania.

SPD respinge interdicția generală

Poziția partenerilor de coaliție diferă. Social-democrații din SPD (Partidul Social-Democrat) nu susțin o interdicție generală. Johannes Schatzl, responsabil pentru politica digitală, a declarat că o astfel de măsură nu ar fi eficientă. El a subliniat că rețelele sociale implică riscuri reale pentru copii. Totuși, acestea oferă și oportunități de informare și participare publică.

Schatzl a cerut măsuri mai ferme din partea platformelor. El a vorbit despre controale eficiente și reguli clare pentru protejarea minorilor. În acest context, a menționat limitarea sistemelor algoritmice agresive. Acestea ar trebui să nu fie aplicate utilizatorilor minori. „Nu consider în prezent utilă o interdicție generală pentru persoanele sub 16 ani”, a declarat el.

Potrivit cotidianului Bild, filiala CDU din landul Schleswig-Holstein a depus o moțiune oficială. Documentul urmează să fie discutat la conferința națională a partidului. Evenimentul este programat pentru 20–21 februarie. Moțiunea propune o vârstă minimă de 16 ani pentru platformele deschise. Este prevăzută și verificarea obligatorie a vârstei utilizatorilor.

Textul moțiunii susține că măsura ar crea o limită de protecție clară. Aceasta ar ține cont de nevoile de dezvoltare ale tinerilor. Bild notează că sunt menționate platforme precum TikTok, Instagram și Facebook.

Secretarul general al CDU, Carsten Linnemann, a declarat că susține restricția de vârstă. El a afirmat că minorii trebuie protejați în mediul digital. „Copiii au dreptul la copilărie”, a spus Linnemann. Acesta a invocat riscuri precum violența, dezinformarea și discursul instigator la ură.

În paralel, guvernul federal analizează problema la nivel instituțional. O comisie specială a fost numită anul trecut la Berlin. Aceasta evaluează pericolele online pentru tineri. Raportul final este așteptat în 2026.

Thorsten Schmiege, șeful organismului care coordonează autoritățile de reglementare media din landuri, a declarat pentru Reuters că aceste probleme sunt tratate cu maximă seriozitate. El a subliniat responsabilitatea platformelor. Schmiege a spus că, dacă măsurile voluntare nu vor funcționa, o interdicție ar putea fi luată în calcul ca soluție finală.