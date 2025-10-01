Cum vor fi afectate misiunile NASA și cercetările spațiale pe fondul paraliziei bugetare din SUA

NASA se confruntă cu scenariul unui nou blocaj guvernamental în Statele Unite. O astfel de situație poate trimite acasă, fără plată, majoritatea angajaților agenției și ar suspenda multe dintre activitățile de cercetare și dezvoltare, subliniază Space.com.

Doar un număr restrâns de angajați considerați esențiali ar continua să lucreze pentru a proteja resurse critice: navele spațiale aflate pe orbită, astronauții din Stația Spațială Internațională și alte operațiuni de siguranță. În rest, birourile, laboratoarele și proiectele NASA ar fi practic închise.

„Toate activitățile NASA considerate esențiale și critice pentru siguranță vor rămâne operaționale”, au precizat reprezentanții agenției.

Artemis 2, sub semnul întrebării

Una dintre misiunile aflate în pregătire, și poate cea mai importantă, este Artemis 2, care ar urma să ducă patru astronauți în jurul Lunii, pentru prima dată după programul Apollo din 1972. Lansarea este planificată pentru 5 februarie 2026, însă orice întârziere cauzată de un eventual blocaj ar putea împinge data spre finalul ferestrei de lansare, în aprilie.

Lakiesha Hawkins, administrator adjunct interimar pentru sisteme de explorare, a subliniat că NASA va solicita derogări pentru a continua pregătirile: „Este o activitate extrem de critică pentru siguranță și anticipăm că vom putea merge mai departe cu Artemis 2, chiar și în caz de shutdown”.

Lecțiile unui precedent

La precedentul blocaj guvernamental din 2018, aproximativ 95% dintre angajații NASA au fost trimiși acasă. Doar echipe minimale au rămas pentru a asigura funcționarea navelor spațiale, în timp ce cercetările, contractele și programele educaționale au fost suspendate.

Situația contractorilor depinde de stadiul proiectelor. Unii ar putea continua temporar activitatea dacă au deja finanțare asigurată, în timp ce alții ar fi obligați să oprească lucrul din lipsa accesului la facilități și a coordonării cu personalul NASA.

Îngrijorări suplimentare pentru viitor

Blocajul vine într-un moment delicat. NASA se confruntă deja cu perspectiva unor reduceri de personal, după ce Casa Albă a semnalat intenția de a implementa RIF-uri (reducerea forței de muncă).

Astfel, o perioadă prelungită de incertitudine ar putea afecta moralul angajaților și planificarea pe termen lung, eea ce ar genera întârzieri și costuri suplimentare pentru programele majore de explorare spațială.