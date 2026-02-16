Disney acuză ByteDance că a folosit, fără permisiune, personaje Star Wars și Marvel pentru a antrena un generator video bazat pe inteligență artificială

Disney a trimis o notificare de încetare a utilizării neautorizate către ByteDance. Compania americană susține că firma chineză a folosit personaje Disney pentru a antrena și a alimenta generatorul său video bazat pe inteligență artificială Seedance 2.0 fără permisiune.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Disney susține că ByteDance ar fi livrat Seedance cu o bibliotecă piratată de personaje protejate de drepturi de autor din francize precum Star Wars și Marvel și că le-ar fi prezentat drept materiale grafice din domeniul public, a declarat pentru Reuters o sursă familiarizată cu situația, potrivit Mediafax.

Scrisoarea arată că Seedance reproduce, distribuie și creează opere derivate în care apar Spider-Man, Darth Vader și alte personaje protejate.

ByteDance va consolida măsurile de protecție ale instrumentului său Seedance 2.0 pentru a preveni utilizarea neautorizată a personajelor protejate de drepturi de autor și a imaginii celebrităților, a transmis compania chineză pentru BBC.

Publicația online Axios a relatat prima despre demersul Disney. De asemenea, Paramount Skydance a trimis o notificare similară către ByteDance și a acuzat compania chineză de „încălcări flagrante” ale drepturilor sale de proprietate intelectuală, potrivit Variety.

Videoclipurile generate de Seedance 2.0, lansat săptămâna trecută, au devenit virale în China. Printre acestea se află și un clip în care Tom Cruise și Brad Pitt apar într-o confruntare. Modelul de inteligență artificială a fost comparat cu DeepSeek și a primit aprecieri pentru capacitatea de a produce narațiuni cinematografice pe baza a doar câteva instrucțiuni.

Disney a întreprins acțiuni similare și împotriva Character.AI și a cerut startup-ului să oprească imediat utilizarea neautorizată a personajelor sale protejate.

În decembrie, Disney a semnat un acord de licențiere cu OpenAI și a permis companiei să folosească personaje din francizele Star Wars, Pixar și Marvel în generatorul său video Sora.