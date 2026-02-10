Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) a lansat o licitație de 123 milioane lei (24,1 milioane de euro) pentru dezvoltarea Platformei Naționale de Interoperabilitate (PNI), potrivit unui anunț publicat pe SEAP.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Sistemul va permite schimbul instant și securizat de date între sistemele informatice ale instituțiilor de stat, precum ANAF, Evidența Populației, Cadastru sau Sănătate.

Ce aduce nou platforma:

Eliminarea depunerii repetate a documentelor și datelor la mai multe instituții. De exemplu, dacă statul deține deja un CNP sau CUI, acesta va fi preluat automat de către alte instituții prin PNI.

Crearea unui hub central care standardizează datele în formate compatibile și asigură securitatea și trasabilitatea accesului. Fiecare interogare va fi logată, astfel încât să se știe cine, când și de ce a accesat o informație, conform GDPR.

Formarea unui personal de 15 specialiști pentru asigurarea funcționării corecte a platformei.

Proiectul este finanțat inițial prin Fondul de Dezvoltare Regională, iar pentru implementarea finală, estimată pentru 2028, mai sunt necesari 41 milioane lei din bugetul de stat.

PNI are ca scop simplificarea interacțiunii cetățeanului și firmelor cu administrația publică, eliminând dosarele fizice și reducând birocrația.