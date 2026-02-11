DNSC avertizează asupra unor emailuri false în numele OSIM: administratorii de firme, vizați de o tentativă de fraudă privind taxele pentru mărci

Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică îi avertizează pe patronii de firme că au fost semnalate o serie de emailuri frauduloase în numele Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM).

În aceste emailuri, destinatarii sunt informați că trebuie să achite urgent o taxă de înregistrare sau menținere a mărcii, sub amenințarea pierderii dreptului de folosință asupra mărcilor deținute, informează, miercuri, DNSC, într-o postare publicată pe pagina de Facebook, scrie Mediafax.

Mesajele folosesc un limbaj alarmist, cu exprimări precum „termen limită” sau „drepturi pierdute”. Emailurile invocă documente sau referințe false pentru a părea legitime.

De asemenea, plata este solicitată într-un cont IBAN aparținând unor bănci din Polonia, fără legătură cu procedurile oficiale OSIM, informează reprezentanții DNSC.

Nici datele de contact și nici expeditorul nu corespund canalelor oficiale.

Reprezentanții DNSC atrag atenția că OSIM nu cere plata taxelor prin emailuri nesolicitate și nu indică conturi bancare externe pentru astfel de plăți.

„Astfel de solicitări nu sunt expediate de OSIM și nu corespund realității, fiind efectuate deja demersurile necesare pentru a sesiza tentativele de fraudă organelor abilitate. OSIM informează solicitanții și publicul larg că informațiile transmise prin canale neoficiale nu aparțin instituției și nu trebuie luate în considerare, acestea fiind false. Comunicarea oficială a instituției se realizează exclusiv prin canalele instituționale autorizate, respectiv site-ul oficial și corespondența instituțională”, se arată într-un comunicat de presă publicat, luni de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci.

Recomandări de securitate cibernetică:

Românii sunt sfătuiți să nu facă plăți pe baza unor emailuri alarmiste, dar și să verifice informațiile exclusiv pe site-ul OSIM sau prin canalele instituționale.

Utilizatorilor li se recomandă să nu acceseze linkuri și nici să nu deschidă atașamente cu mesaje suspecte.

Este recomandat ca utilizatorii să verifice cu atenție expeditorul atunci când primesc un mail suspect. Ei trebuie să verifice domeniul expeditorului (n.r. – numele care urmează după @), adrese de contact, dar și formulări.

De asemenea, românii care primesc emailuri suspecte pot să raporteze tentativa de fraudă apelând 1911 sau completând formularul disponibil pe platforma pentru raportarea incidentelor de securitate cibernetică (PRINSC) DNSC.

Utilizatorii sunt îndemnați și să păstreze dovezile, precum emailurile, antetele sau IBAN-urile pentru eventuale investigații.

„Atenție: presiunea timpului și amenințările sunt semne clasice de phishing. Verificați și plătiți doar prin proceduri oficiale”, conchid reprezentanții DNSC.