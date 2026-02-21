Președintele american Donald Trump a anunțat că va publica fișiere guvernamentale clasificate de mult timp referitoare la obiecte zburătoare neidentificate (OZN) și posibila existență a vieții extraterestre, potrivit Interesting Engineering.

În mesajul său postat pe platforma Truth Social, Trump a precizat că va instrui Departamentul Apărării și alte agenții federale să identifice și să publice documentele legate de observații inexplicabile și presupuse întâlniri cu extratereștri.

Declasificarea unor materiale păstrate secret timp de decenii

„Având în vedere interesul uriaș manifestat, voi direcționa Secretarul Apărării și alte departamente și agenții relevante să înceapă procesul de identificare și publicare a fișierelor guvernamentale referitoare la viața extraterestră, fenomenele aeriene neidentificate și obiectele zburătoare neidentificate, precum și orice alte informații conexe acestor subiecte extrem de complexe, dar foarte interesante și importante. Dumnezeu să binecuvânteze America!” a scris președintele pe Truth Social.

Departamentul Apărării, cu sediul la Pentagon în Arlington, Virginia, a supravegheat mai multe investigații privind UAP în ultimii ani. Această directivă ar putea conduce la declasificarea unor materiale păstrate secret timp de decenii. Secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a amplificat mesajul pe platforma X, numind anunțul „Știri din altă lume”.

Conflict politic legat de comentariile lui Obama

Declarația lui Trump a venit la doar câteva ore după ce fostul președinte Barack Obama a făcut comentarii despre viața extraterestră, ceea ce a stârnit criticile actualului președinte. Vorbind cu corespondentul Fox News Peter Doocy, Trump a afirmat că Obama ar fi dezvăluit informații clasificate, și a adăugat că nu știe dacă acestea sunt reale sau nu. „Poate îl scot din încurcătură prin declasificare,” a declarat Trump ulterior.

Obama afirmase anterior că viața extraterestră este probabilă, deși nu a prezentat dovezi directe, explicând că observațiile sale au fost făcute într-o sesiune de întrebări rapide și relaxate. „Statistic, universul este atât de vast încât există șanse mari să existe viață acolo,” a adăugat fostul președinte. Acest schimb de replici a intensificat tensiunile politice pe un subiect deja sensibil, care combină știința, securitatea națională și curiozitatea publicului.

Posibil discurs pregătit despre extratereștri

Situația a luat o altă turnură când Lara Trump, nora președintelui, a sugerat într-un podcast că Trump ar avea pregătit un discurs despre viața extraterestră și nave spațiale. „Am auzit că soțul meu, adică tatăl meu vitreg, are un discurs pregătit, pe care, la momentul potrivit, îl va susține, și care are legătură cu viața extraterestră,” a declarat aceasta.

Ulterior, Karoline Leavitt a spus că ideea unui discurs pregătit este „o noutate pentru mine”. Până în prezent, nu a fost comunicat un termen oficial pentru posibile deconspirări suplimentare sau discursuri.

Cereri de transparență în Congres

Interesul pentru OZN-uri și UAP a crescut constant la Capitol Hill. În 2023, Comitetul pentru Supraveghere al Camerei Reprezentanților a organizat o audiere de mare profil, la care a participat fostul ofițer de informații militare și avertizor David Grusch. Acesta a susținut că Pentagonul și alte agenții au derulat un program pentru a recrea tehnologii non-umane recuperate de la situri de accidente și a declarat că a fost implicat direct în aceste programe. Pentagonul a negat aceste acuzații.

Anterior, în 2022, un subcomitet al Camerei Reprezentanților a organizat prima audiere despre OZN-uri din ultimii peste 50 de ani. Oficialii grupului de lucru al Pentagonului pentru UAP au depus mărturie în fața parlamentarilor.

Lipsa dovezilor științifice

În ciuda interesului politic și al dezbaterilor publice, nu există încă dovezi științifice concludente care să confirme existența vieții extraterestre. Totuși, decizia lui Trump de a declasifica documentele marchează o etapă semnificativă pentru transparență și ar putea oferi informații importante cercetătorilor, pasionaților de fenomenologie și agențiilor de securitate națională, care urmăresc cu atenție evoluțiile legate de fenomenele aeriene neidentificate.