Discuția despre reducerea fiscalității la carburanți în România nu se rezumă doar la „dacă” aceasta este posibilă, ci la „unde, cât și când” ar putea fi aplicată, astfel încât să nu pună în pericol plățile pentru pensii, salarii și alte cheltuieli publice esențiale. În același timp, intervenția trebuie gândită astfel încât să nu producă efecte negative ireversibile asupra agriculturii și economiei.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Pentru a lua o decizie informată, experții recomandă dezvoltarea unui model care să stabilească clar locul de aplicare a reducerii, magnitudinea acesteia și momentul optim de implementare. În România, cota standard de TVA este de 21%, iar carburanții intră sub această taxare. Accizele rămân, de asemenea, o sursă importantă de venit bugetar. În contextul unui buget 2026 construit sub presiune și cu cheltuieli rigide, orice reducere generală trebuie analizată cu atenție, afirmă Dumitru Chisăliță, președinte AEI.

Soluția nu este reducerea masivă a TVA pentru toți consumatorii

În practică, soluția nu este reducerea masivă a TVA pentru toți consumatorii, ci adoptarea unor scheme țintite, care să sprijine sectoarele sensibile. Reducerea TVA sau a accizei pentru întreaga populație este costisitoare și riscantă pentru buget, iar efectul economic real este limitat. În schimb, intervențiile direcționate către agricultură și transportul de marfă au un impact mult mai mare asupra economiei, reducând costurile producției și ale logisticii fără a subvenționa consumul recreativ sau neesențial.

România folosește deja astfel de mecanisme în 2026: pentru transportatori există o compensare de 65 bani/litru în perioada 1 ianuarie–31 martie și 85 bani/litru între 1 aprilie și 31 decembrie. Pentru agricultură, bugetul alocat este de 620 milioane lei pentru schema de motorină, cu un cuantum al rambursării de aproximativ 2,697 lei/litru. Aceste măsuri țintite au cel mai bun raport între efectul economic și costul bugetar.

Tăierile generale de TVA sau accize au un efect limitat la pompă

Pe de altă parte, tăierile generale de TVA sau accize au un efect limitat la pompă. De exemplu, o reducere temporară a TVA cu un punct procentual ar aduce doar 17 bani pe litru în minus, în timp ce o reducere de acciză cu 20 bani/litru ar reduce prețul cu aproximativ 24 bani/litru, dacă scăderea se transmite integral.

Experții recomandă ca orice reducere fiscală să fie temporară și condiționată de praguri de preț: pentru un scenariu prudent, dacă motorina depășește 10,5 lei/litru, soluția este păstrarea TVA și a accizei generale, dar accelerarea rambursărilor pentru agricultură și transport, eventual cu o reducere suplimentară de acciză de 20 bani/litru doar pentru sectoarele eligibile, pe o perioadă de maximum trei luni.

În scenarii de stres, cu prețuri peste 11 lei/litru, reducerea TVA cu 1% și a accizei generale cu 10 bani/litru, combinată cu compensări țintite, ar fi măsura recomandată. În situații critice, peste 12 lei/litru, reducerea TVA cu 2% și a accizei cu 20 bani/litru poate fi justificată, întotdeauna cu monitorizare atentă a bugetului.

Soluția sustenabilă pentru România nu este reducerea generală a fiscalității la carburanți

Pe scurt, soluția sustenabilă pentru România nu este reducerea generală a fiscalității la carburanți, ci măsuri țintite, temporare și calibrate, care să susțină sectoarele strategice, să reducă costurile reale în economie și să mențină stabilitatea bugetară.

Orice măsură generală ar fi mult mai costisitoare și cu efect economic limitat, în timp ce schemele direcționate permit statului să protejeze agricultura, transportul și producția fără a risca finanțele publice.