Giganţii din domeniul plăţilor online pregătesc infrastructura pentru comerțul prin agenți AI

Giganții din domeniul plăților și al tehnologiei accelerează dezvoltarea infrastructurii necesare pentru o nouă etapă a comerțului digital: tranzacții realizate direct de agenți de inteligență artificială, fără intervenția constantă a utilizatorilor, potrivit CNBC.

Până recent, chatboturile puteau ajuta consumatorii să compare produse sau să caute oferte, însă finalizarea plăților necesita părăsirea interfeței. Acest obstacol începe să dispară, pe măsură ce Visa și Mastercard testează sisteme care permit agenților AI să inițieze și să finalizeze tranzacții.

Primele implementări ar putea apărea în 2026

Reprezentanții celor două companii spun că tehnologia ar putea deveni disponibilă la scară mai largă în 2026, unele aplicații comerciale fiind vizate chiar pentru primul trimestru al anului.

Tranziția este descrisă de liderii din industrie drept una structurală, comparabilă cu trecerea de la comerțul tradițional la e-commerce, de această dată fiind vorba despre mutarea către un comerț „agentic”, în care software-ul acționează autonom, în limitele stabilite de utilizator.

Cum funcționează „agentic commerce”

În acest model, utilizatorii oferă agenților AI instrucțiuni clare – buget, preferințe, praguri de preț – iar sistemele pot scana ofertele de pe piață, pot selecta opțiunile potrivite și pot efectua plata folosind date de plată deja autorizate.

Un exemplu frecvent menționat este rezervarea automată de zboruri sau vacanțe, atunci când apar oferte sub un anumit preț. În unele cazuri, agenții ar putea efectua achiziții chiar și când utilizatorul este offline.

Platforme AI și parteneriate

Tranzacțiile de tip agentic commerce sunt așteptate să se desfășoare prin platforme AI populare, precum ChatGPT sau Gemini, dar și prin agenți dezvoltați de comercianți sau bănci.

Companiile de plăți colaborează deja cu furnizori majori de tehnologie AI, inclusiv OpenAI, iar pe piață au apărut inițiative precum parteneriatul dintre Perplexity și PayPal, care a lansat un produs de cumpărături agentice în SUA.

Provocări pentru comercianți și industrie

În paralel, marii comercianți privesc cu prudență această evoluție, din cauza posibilelor presiuni asupra prețurilor și a riscului de pierdere a relației directe cu clienții. Unele companii testează propriile soluții și limitează accesul agenților externi la datele lor.

Dezvoltarea comerțului prin agenți AI ridică și probleme legate de securitate, autentificare și responsabilitate în cazul erorilor. Industria lucrează la sisteme de identificare criptografică a agenților și la noi mecanisme de soluționare a disputelor, într-un context în care în lanțul de plăți apare un nou actor: platforma AI.

În pofida acestor provocări, liderii din domeniul plăților consideră că agentic commerce este o evoluție inevitabilă, care ar putea schimba profund modul în care sunt realizate cumpărăturile online.