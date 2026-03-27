Guvernul României a publicat primele rezultate ale platformei fara-hartie.gov.ro, lansată pentru reducerea birocrației, la mai puțin de 30 de zile de la operaționalizare.

Una dintre cele mai active categorii de sesizări a fost „Pașaport și Carte de Identitate”, unde au fost înregistrate peste 300 de reclamații din partea cetățenilor.

Autoritățile lucrează în prezent la soluții pentru 21 de probleme principale semnalate, un număr dublu față de obiectivul inițial, acestea fiind analizate împreună cu instituțiile responsabile.

Ce probleme au reclamat cetățenii

Sesizările indică, în principal, practici administrative redundante și lipsa interconectării bazelor de date ale instituțiilor publice. Printre cele mai frecvente situații se numără:

solicitarea repetată a certificatelor de naștere, căsătorie sau deces, deși acestea există deja în sistemele statului;

obligativitatea prezentării hotărârii de divorț la fiecare reînnoire a actului de identitate;

cerința de a aduce proprietarul la ghișeu pentru stabilirea domiciliului;

programul limitat al ghișeelor, dificil de accesat pentru persoanele active;

imposibilitatea ridicării documentelor prin poștă;

lipsa unor servicii digitale complete, precum stabilirea reședinței online;

dificultăți tehnice în utilizarea Cărții Electronice de Identitate (CEI), inclusiv imposibilitatea citirii datelor de pe cip cu telefonul mobil;

blocaje administrative generate de schimbarea seriei și numărului actului (de exemplu în relația cu băncile sau Registrul Comerțului);

lipsa interoperabilității între instituții, care duce la solicitarea de adeverințe suplimentare.

De asemenea, cetățenii au semnalat probleme legate de accesul persoanelor vulnerabile la servicii și de proceduri neunitare între ghișeele de evidență a populației.

Primele măsuri adoptate

În urma sesizărilor, autoritățile au inițiat discuții cu instituțiile implicate, iar unele măsuri au fost deja implementate:

Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor a transmis o instrucțiune către toate serviciile din țară prin care funcționarii sunt obligați să verifice datele direct în sistem, fără a mai solicita documente fizice deja existente. Măsura se aplică din 25 martie 2026;

pentru dovada domiciliului, băncile au primit acces la baza de date a evidenței populației și nu mai cer adeverințe suplimentare;

se testează un sistem similar pentru notari;

funcționarii trebuie să interogheze direct baza de date a Agenției Naționale de Cadastru pentru extrasul de carte funciară;

un serviciu online pentru stabilirea reședinței este în curs de implementare, cu termen estimat la finalul lunii mai 2026.

În paralel, autoritățile analizează soluții pentru exprimarea acordului de „luare în spațiu” în format digital.

Rolul sesizărilor

Reprezentanții Guvernului subliniază că sesizările primite de la cetățeni au permis identificarea rapidă a problemelor recurente și prioritizarea intervențiilor.

Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat că rezultatele obținute în mai puțin de o lună arată că birocrația poate fi redusă atunci când instituțiile și cetățenii colaborează pe baza unor date concrete.

Progresul implementării soluțiilor poate fi urmărit pe platforma fara-hartie.gov.ro, care rămâne deschisă pentru noi sesizări.

Cartea Electronică de Identitate: beneficii și utilizare

Autoritățile încurajează continuarea adoptării Cărții Electronice de Identitate, pe care o prezintă ca o alternativă modernă la documentele clasice.

Printre avantajele principale:

format compact, similar unui card bancar;

posibilitatea utilizării ca document de călătorie în UE și în alte state;

includerea unui certificat digital pentru semnătură electronică;

standarde ridicate de securitate;

eliberare gratuită pentru cetățenii peste 14 ani până la 1 iulie 2026, în limita fondurilor din PNRR.

Programările pentru emiterea documentului se fac exclusiv online, prin platforma Ministerului Afacerilor Interne.