Guvernul menține noua impozitare pe mașini, în ciuda anomaliilor semnalate de proprietari, în special în cazul hibridelor

Guvernul nu are intenția de a modifica impozitarea pe mașini, în ciuda faptului că proprietarii de vehicule și șoferii au semnalat numeroase anomalii, în special în cazul mașinilor hibride, care sunt impozitate de câteva ori mai mult decât mașini diesel vechi, extrem de poluante, non‑Euro.

„Nu există intenție de modificare”, arată un răspuns transmis de purtătorul de cuvânt al Guvernului, la solicitarea Economedia. Guvernul explică că sistemul de impozitare a autovehiculelor a fost construit „pe baza unui criteriu administrativ stabil și ușor de aplicat, respectiv capacitatea cilindrică a motorului, exprimată în fracțiuni de 200 cm³”.

Citește reacția integrală a Guvernului pe Economedia.ro.