Guvernul Statelor Unite a lansat o campanie de recrutare pentru 1.000 de ingineri care vor ocupa poziții federale pe o perioadă de doi ani, cu accent pe inteligență artificială și tehnologii avansate.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Inițiativa vizează specialiști care vor lucra direct în agențiile guvernamentale, la proiecte considerate prioritare pentru administrația Trump. Printre acestea se află dezvoltarea unei platforme digitale pentru conturile de economii destinate copiilor, un proiect anunțat ca parte a agendei economice a administrației, conform Reuters.

Primul val de angajări, așteptat până la finele lunii martie

Scott Kupor, directorul Oficiului pentru Managementul Personalului din SUA, a declarat că obiectivul este ca primul val de ingineri să fie angajat până la 31 martie. „Guvernul vrea să obțină beneficiile aduse de oameni foarte inteligenți care să lucreze la unele dintre cele mai complexe și dificile probleme din lume”, a spus Kupor.

Profilul candidaților și domeniile vizate

Programul face parte din agenda administrației Trump privind inteligența artificială. Aceasta este coordonată, printre alții, de David Sacks, fost director executiv al PayPal. Autoritățile americane caută candidați cu experiență în inginerie software, inteligență artificială, securitate cibernetică și analiză de date, potrivit informațiilor publicate pe site-ul programului.

Parteneriate cu giganții tech pentru reintegrarea în sectorul privat

Un element central al inițiativei este colaborarea cu sectorul privat. Mai multe companii de tehnologie s-au angajat să ia în considerare pentru angajare absolvenții programului după finalizarea mandatelor în administrația publică. Printre acestea se numără Apple, Google și Nvidia, conform listei oficiale.

Precedente sub administrația Biden

Administrația Trump nu este la prima inițiativă de acest tip. O schemă similară a fost lansată anterior de administrația Biden, cu scopul de a atrage experți în inteligență artificială în sectorul public. Potrivit unui comunicat din 2024, acel program a dus la aproximativ 200 de angajări. Dintre acestea, aproximativ 75 de persoane ocupă în continuare funcții guvernamentale, a precizat Scott Kupor.

Prin noul program, guvernul SUA încearcă să reducă decalajul dintre sectorul public și cel privat în domenii tehnologice critice. Autoritățile mizează pe expertiză externă pentru a accelera modernizarea administrației și implementarea soluțiilor digitale avansate.