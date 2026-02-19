Domeniul IT continuă să domine clasamentul celor mai bine plătite sectoare la început de an, cu un salariu mediu net de 8.000 de lei la nivel național, în creștere cu aproape 15% față de 2025, potrivit unei analize realizate de o platformă de recrutare și citate de Agerpres. În top urmează petrol & gaze, automatizări, construcții, inginerie și crewing & casino.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

La capătul opus al clasamentului se află saloanele și clinicile de înfrumusețare, unde media netă este de 3.900 de lei, precum și domeniul pază și protecție, cu aproximativ 4.000 de lei pe lună.

Sectorul petrol & gaze se menține printre cele mai bine remunerate

Reprezentanții eJobs arată că, după un 2025 fără majorări salariale semnificative, candidații analizează cu mai multă atenție atât salariul oferit, cât și pachetul de beneficii extra. IT-ul rămâne lider, cu o medie netă de 8.000 de lei, în urcare cu circa 15% față de anul trecut.

Sectorul petrol & gaze se menține printre cele mai bine remunerate, cu o medie de 6.800 de lei. În automatizări, salariul mediu net ajunge la 6.200 de lei lunar, iar în construcții, audit & consultanță și inginerie media este de 6.000 de lei. În acest an, în top a intrat și domeniul crewing & casino, cu un salariu mediu net de 6.000 de lei pe lună. Potrivit Roxanei Drăghici, Head of Sales la eJobs, este un sector cu angajări constante și cu pachete salariale atractive, care reușește să atragă numeroși candidați.

Pe eJobs.ro sunt disponibile aproximativ 1.500 de joburi în IT

În prezent, pe eJobs.ro sunt disponibile aproximativ 1.500 de joburi în IT, 400 în petrol & gaze, 1.700 în construcții și 1.400 în inginerie, precum și aproape 1.000 de poziții în crewing & casino.

La polul opus se află domenii cu volum mare de angajări, dar cu un nivel de specializare mai redus. În beauty, salariul mediu net este de 3.900 de lei, iar în pază și protecție ajunge la 4.000 de lei. Retailul și call-center/BPO înregistrează medii de aproximativ 4.200 de lei lunar.

Roxana Drăghici explică faptul că, în retail și BPO, specialiștii și managerii pot avea venituri comparabile cu cele din domenii mai bine plătite, însă ponderea ridicată a angajaților entry-level trage media în jos. O situație similară se regăsește în industria alimentară, unde salariul mediu net este de 4.500 de lei, și în turism, cu 4.400 de lei lunar.

Din punct de vedere regional, Bucureștiul rămâne lider,

Din punct de vedere regional, Bucureștiul rămâne lider, cu un salariu mediu de 6.000 de lei pe lună, urmat de Cluj, cu 5.500 de lei, și Timiș, cu 5.100 de lei. La coada clasamentului se află județe precum Vaslui, cu 3.800 de lei, dar și Vrancea, Vâlcea, Suceava sau Caraș-Severin, unde media este de aproximativ 4.000 de lei.

În ceea ce privește așteptările salariale, acestea depășesc în medie cu 30% oferta angajatorilor, indiferent de domeniu. Cele mai mari diferențe între salariile dorite și cele oferite se înregistrează în sectorul bancar și în imobiliare, unde ecartul ajunge la 40%, iar cele mai mici în jurnalism, 20%, în vânzări, 25%, și în funcții publice, 29%.

În prezent, pe eJobs.ro sunt listate aproximativ 21.000 de locuri de muncă, iar pe iajob.ro, platformă dedicată în special muncitorilor și candidaților fără studii superioare, alte 6.500 de poziții.