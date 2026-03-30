Primăria Sectorului 4 anunță un pachet de măsuri destinat locuitorilor, pe fondul scumpirii carburanților, care combină sprijin financiar direct, facilități pentru transportul public și eliminarea unei taxe locale introduse recent.

Cea mai vizibilă măsură vizează acordarea unui ajutor pentru combustibil: un voucher în valoare totală de 600 de lei. Suma nu va fi plătită integral, ci în trei tranșe egale, de câte 200 de lei, distribuite o dată la două luni, pe parcursul a șase luni.

Potrivit comunicatului publicat pe site-ul primăriei, sprijinul este gândit în special pentru persoanele active care depind de mașină pentru a ajunge la locul de muncă.

În paralel, primăria introduce și o alternativă pentru cei care aleg transportul în comun. Este vorba despre decontarea a 50% din valoarea abonamentului, în limita a 100 de lei pe lună, pentru aceeași perioadă de șase luni. Important: cele două beneficii nu pot fi cumulate, însă reducerea pentru transportul public poate fi acordată mai multor membri din aceeași familie.

Se renunță la taxa de dezvoltare urbană

În același pachet de măsuri, autoritățile au decis și eliminarea taxei de dezvoltare urbană, introdusă în 2025. Aceasta nu va mai fi aplicată începând cu 1 aprilie 2026.

Pentru cei care au plătit deja taxa integral pentru anul în curs, suma aferentă perioadei rămase va fi returnată – mai exact 444,75 lei. În schimb, contribuabilii care nu au achitat-o vor datora doar 148,25 lei, corespunzători intervalului ianuarie–martie, când taxa a fost în vigoare.

Recuperarea banilor se face prin depunerea unei cereri online la Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4. Alternativ, sumele pot fi compensate cu alte obligații fiscale viitoare.

Cine poate primi cei 600 de lei sau reducerea la abonament

Accesul la aceste facilități este condiționat de îndeplinirea cumulativă a mai multor criterii. Beneficiarii trebuie:

să aibă domiciliul sau reședința în Sectorul 4 de cel puțin un an;

să dețină o singură mașină în proprietate sau leasing per familie (soț/soție);

autoturismul să aibă un motor de maximum 2.000 cmc;

să dețină un singur imobil (clădire sau teren) în proprietate în România;

să fie angajați, cu o vechime de minimum 3 luni la actualul loc de muncă;

să aibă un venit net de cel mult 5.000 de lei/persoană sau maximum 10.000 de lei/familie;

să aibă toate taxele și impozitele locale achitate la zi;

să dețină un cont în aplicația „Primăria Sectorului 4” sau pe platforma start.ps4.ro.

Doar cei care îndeplinesc toate aceste condiții pot beneficia fie de voucherul pentru carburant, fie de reducerea pentru transportul public.

Cum se depun cererile

Înscrierea în program se face exclusiv online, prin aplicația Primăriei Sectorului 4 sau pe platforma dedicată start.ps4.ro.