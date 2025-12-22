Serviciile de transport autonom operate de Waymo au fost grav afectate de o pană majoră de curent care a lovit orașul San Francisco în weekend. Mai multe vehicule fără șofer s-au oprit în trafic, unele chiar în mijlocul intersecțiilor, după ce semafoarele au rămas fără alimentare electrică, potrivit Bloomberg.

Incidentul a avut loc sâmbătă seara, în contextul unei pene de curent extinse, care a afectat până la 130.000 de consumatori. În mai multe zone ale orașului, semafoarele s-au stins complet. Circulația a devenit haotică, iar numeroși pietoni au numeroși pietoni au traversat strada în lipsa semafoarelor funcționale. În acest context, mai multe mașini Waymo au intrat în modul de siguranță și s-au oprit, cu luminile de avarie pornite.

Imagini și videoclipuri distribuite pe rețelele sociale au arătat vehicule autonome blocate în intersecții aglomerate, fără a mai continua deplasarea. Situația a dus la blocaje de trafic și la confuzie în rândul celorlalți participanți la trafic.

Unul dintre pasagerii afectați a fost Michele Riva, în vârstă de 30 de ani, inginer specializat în inteligență artificială. Acesta se afla într-o cursă Waymo în momentul producerii penei de curent. Potrivit declarațiilor sale, mașina a continuat să ruleze într-o zonă mai puțin aglomerată, chiar dacă pietonii traversau strada. Cu aproximativ un minut înainte de destinație, vehiculul s-a oprit brusc în fața unei intersecții foarte circulate, unde semafoarele nu mai funcționau.

„Am rămas în Waymo câteva minute, doar ca să văd ce se întâmplă”, a declarat Riva. „La început, erau foarte mulți oameni care traversau strada pentru că nu existau semafoare. Cred că Waymo pur și simplu nu a știut ce să facă.”

Riva a încercat să contacteze serviciul de asistență pentru clienți, dar a renunțat după câteva minute de așteptare, din cauza volumului mare de apeluri. În cele din urmă, a părăsit vehiculul și a mers pe jos până acasă.

Pana de curent a fost cauzată de un incendiu la o stație electrică, potrivit PG&E Corp.. Compania a anunțat că a reușit să restabilească alimentarea pentru aproximativ 110.000 de clienți până duminică dimineață, însă aproximativ 21.000 de persoane au rămas în continuare fără electricitate.

Duminică, aplicația Waymo afișa un mesaj prin care anunța suspendarea temporară a serviciului în zona Bay Area, măsură care a afectat cel puțin șapte orașe. Un purtător de cuvânt al companiei a transmis că echipele lucrează în coordonare cu autoritățile locale pentru reluarea serviciilor.