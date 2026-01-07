Ministrul Economiei confirmă problemele cu platforma ghișeul.ro / Președintele ADR este convocat la minister

Noul ministru al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău, a declarat că există „probleme reale” cu funcționarea platformei ghișeul.ro în aceste zile. Conform Economedia, ministrul monitorizează situația și l-a convocat la minister pe președintele Autorității pentru Digitalizarea României, Dragoș-Cristian Vlad.

Irineu Darău a declarat, într-un mesaj pe Facebook, că „există probleme reale” cu funcționarea platformei de achitare a taxelor și impozitelor. Acesta a mai spus că președintele ADR, Dragoș Vlad, este convocat la minister luni, după ce se întoarce din concediu, „pentru a explica ce nu a funcționat, de ce nu a ficționat şi care este soluția pe termen mediu-lung”.

Unii români au semnalat în primele zile ale anului că platforma ghișeul.ro este indisponibilă și nu își pot plăti taxele și impozitele, în contextul în care de la 1 ianuarie au fost majorate impozitele pe locuințe. Potrivit Economedia, Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) anunță că plata impozitelor pe Ghișeul.ro este suspendată pentru primăriile care nu au actualizat noile impozite.