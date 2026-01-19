Elon Musk solicită despăgubiri cuprinse între 79 şi 134 de miliarde de dolari de la OpenAI şi Microsoft, după ce a susținut că a fost prejudiciat prejudiciat de Open AI prin abandonarea misiunii sale nonprofit, anunță TheCrunch.

Suma rezultă din evaluarea unui expert martor, C. Paul Wazzan, economist financiar specializat în evaluări şi calculul daunelor, care, potrivit biografiei sale, a fost audiat de aproape 100 de ori şi a depus mărturie în zeci de procese comerciale complexe.

Wazzan a concluzionat că Musk ar avea dreptul la o parte semnificativă din evaluarea actuală a OpenAI, estimată la 500 de miliarde de dolari, raportat la donaţia iniţială de 38 de milioane de dolari făcută de Musk atunci când a cofondat compania, în 2015. Aceasta ar echivala cu un randament de aproximativ 3.500 de ori al investiţiei iniţiale.

„Musk ar trebui despăgubit ca un investitor timpuriu într-un start-up”

Analiza expertului combină contribuţiile financiare timpurii ale lui Musk cu aportul său tehnic şi de business în faza de început a OpenAI. Pe această bază, Wazzan estimează câştiguri obţinute în mod nejustificat de OpenAI între 65,5 şi 109,4 miliarde de dolari, precum şi între 13,3 şi 25,1 miliarde de dolari pentru Microsoft, care deţine în prezent aproximativ 27% din companie.

Echipa juridică a lui Musk susţine că acesta ar trebui despăgubit ca un investitor timpuriu într-un startup, care, în mod normal, se aşteaptă la câştiguri „de multe ordine de mărime” peste investiţia iniţială. Totuşi, dimensiunea uriaşă a sumei cerute sugerează că miza procesului nu este, în realitate, una strict financiară.

„Tipar continuu de hărţuire”

Averea personală a lui Musk este estimată în prezent la aproximativ 700 de miliarde de dolari, ceea ce îl face, de departe, cel mai bogat om din lume. Potrivit clasamentului Forbes, averea sa o depăşeşte cu circa 500 de miliarde de dolari pe cea a lui Larry Page, cofondatorul Google şi al doilea cel mai bogat om de pe planetă. În noiembrie, acţionarii Tesla au aprobat separat un pachet de remunerare pentru Musk în valoare de 1.000 de miliarde de dolari, cel mai mare din istorie.

În acest context, chiar şi o eventuală despăgubire de 134 de miliarde de dolari din partea OpenAI ar reprezenta un plus relativ modest pentru averea lui Musk. Acest lucru întăreşte, în opinia OpenAI, caracterizarea procesului ca făcând parte dintr-un „tipar continuu de hărţuire”, mai degrabă decât dintr-un litigiu legitim de natură financiară.

Compania ar fi transmis deja, joi, o scrisoare investitorilor şi partenerilor săi de afaceri, avertizând că Musk va formula „afirmaţii deliberat scandaloase, menite să atragă atenţia”, pe măsură ce procesul se îndreaptă spre judecată, programată pentru luna aprilie, la Oakland, California.