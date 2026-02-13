O piatră romană misterioasă, „descifrată” cu ajutorul inteligenței artificiale: cercetătorii cred că era un joc de strategie

Timp de mulţi ani, o piatră albă şi rotundă de calcar, ce datează din epoca Romei Antice şi care prezintă misterioase linii geometrice, i-a nedumerit le cercetătorii olandezi, informează AFP, transmite Agerpres.

Astăzi, misterul pare să fi fost descifrat cu ajutorul tehnologiei. Ar fi vorba despre un vechi joc de societate ale cărui reguli au fost „ghicite” de inteligenţa artificială (AI).

Graţie imagisticii 3D, cercetătorii au descoperit că anumite linii de pe acea piatră erau mai adânci decât altele, sugerând astfel că piesele jocului erau deplasate cu frecvenţe diferite.

„Se vede uzura de-a lungul liniilor de pe piatră, exact acolo unde ar fi alunecat o piesă”, a explicat Walter Crist, arheolog la Universitatea Leiden şi specialist în jocuri antice.

Alţi cercetători de la Universitatea din Maastricht au utilizat apoi un program de inteligenţă artificială capabil să deducă regulile unor jocuri antice.

Ei au antrenat acea AI, denumită Ludii, cu reguli preluate de la aproximativ 100 de jocuri străvechi ce proveneau din aceeaşi regiune ca şi piatra romană.

Computerul „a produs zeci de ansambluri de reguli posibile. A jucat apoi împotriva lui însuşi şi a identificat câteva variante agreabile de jucat pentru oameni”, a declarat Dennis Soemers, cercetător la Universitatea din Maastricht.

Cercetătorii au comparat apoi diferite reguli posibile cu liniile săpate de uzură în acea piatră pentru a identifica cel mai plauzibil set de mişcări din cadrul jocului.

Dennis Soemers a lansat totuşi o avertizare.

„Dacă îi prezinţi lui Ludii un model de linii precum cel de pe această piatră, ea va găsi întotdeauna reguli de joc. Prin urmare, nu putem fi siguri că romanii jucau jocul exact în acest fel”, a explicat el.

Scopul acestui joc de strategie, aparent simplu, dar captivant, era de a urmări şi de a captura piesele adversarului într-un minimum de mutări.

Cercetările ştiinţifice şi regulile jocului au fost publicate în revista Antiquity.