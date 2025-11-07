Directorul general al OpenAI, Sam Altman, a declarat joi că startupul de inteligenţă artificială este pe cale să atingă un ritm anualizat de venituri de peste 20 miliarde de dolari în acest an, urmărind o expansiune accelerată care ar putea aduce ”sute de miliarde” până la sfârşitul deceniului, relatează CNBC, transmite News.ro.

”Construim infrastructura pentru o economie viitoare alimentată de AI, iar acest moment este esenţial pentru a scala tehnologia la nivel global. Proiectele de infrastructură masive durează ani de zile, aşa că trebuie să începem acum.”, a scris Altman pe platforma X.

În ultimele luni, OpenAI a semnat acorduri de infrastructură în valoare cumulată de aproximativ 1,4 trilioane de dolari, menite să finanţeze construcţia unor centre de date de mare capacitate. Dimensiunea investiţiei a stârnit însă întrebări privind sursele de finanţare şi sustenabilitatea modelului economic al companiei, care, deşi evaluată la 500 miliarde de dolari, nu este încă profitabilă.

În septembrie, directoarea financiară Sarah Friar estima pentru 2025 venituri de circa 13 miliarde de dolari, însă noile contracte şi extinderea globală a serviciilor bazate pe ChatGPT au ridicat rapid proiecţiile.

Friar a atras atenţia administraţiei Trump după ce a afirmat că OpenAI doreşte să creeze un ecosistem de parteneriate între bănci, fonduri de investiţii şi instituţii federale care să sprijine finanţarea infrastructurii tehnologice. Ulterior, ea a clarificat că firma nu caută o ”garanţie” guvernamental pentru proiectele sale.

”Am folosit termenul de ‘backstop’ şi am creat confuzie. Voiam să spun că puterea tehnologică americană va veni din colaborarea dintre sectorul privat şi guvern pentru dezvoltarea capacităţilor industriale.”, a explicat Friar pe LinkedIn.

David Sacks, responsabilul administraţiei Trump pentru AI şi criptomonede, a precizat joi că ”nu va exista niciun bailout federal pentru AI”, adăugând că, dacă o companie de top din domeniu eşuează, alta îi va lua locul.

Altman a reiterat că OpenAI ”nu are şi nu doreşte garanţii guvernamentale pentru centrele sale de date”, subliniind că „dacă vom greşi, responsabilitatea ne aparţine”.

”Este un pariu asumat. Avem încredere în direcţia noastră, dar dacă ne înşelăm, piaţa, nu contribuabilii, va decide consecinţele”, a spus Altman.