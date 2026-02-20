OpenAI este foarte aproape de a închide prima etapă a unei noi runde de finanțare care ar putea depăși 100 de miliarde de dolari, potrivit unor persoane familiarizate cu negocierile.

Dacă tranzacția se va concretiza în forma discutată acum, va fi una dintre cele mai mari finanțări din istoria industriei tehnologice.

Compania din spatele ChatGPT se pregătește pentru investiții masive în infrastructură – de ordinul trilioanelor de dolari, spun sursele – iar capitalul nou ar urma să susțină extinderea accelerată a produselor și serviciilor sale de inteligență artificială, potrivit Bloomberg.

Evaluare în creștere spre 850 de miliarde de dolari

Înainte de această rundă, OpenAI era evaluată la 730 de miliarde de dolari. Odată cu noile fonduri, evaluarea totală ar putea depăși 850 de miliarde de dolari, peste estimarea inițială de 830 de miliarde. Toate informațiile provin de la persoane care au cerut să nu le fie dezvăluită identitatea, invocând caracterul confidențial al discuțiilor.

Marii investitori strategici, în prima linie

Prima parte a finanțării ar urma să fie asigurată în principal de investitori strategici: Amazon, SoftBank Group, Nvidia și Microsoft.

Dacă angajamentele vor fi făcute la nivelurile maxime discutate, doar această primă fază ar putea ajunge aproape de 100 de miliarde de dolari. Unele dintre surse afirmă că alocările ar putea fi finalizate până la sfârșitul lunii.

Reacția pieței a fost rapidă. La Tokyo, acțiunile SoftBank – care deținea aproximativ 11% din OpenAI la finalul lunii decembrie – au crescut cu până la 4% în cursul dimineții de joi, pe fondul informațiilor privind noua rundă de finanțare.

A doua etapă a tranzacției ar urma să aducă în joc fonduri de venture capital, fonduri suverane și alți investitori financiari. Potrivit unora dintre persoanele apropiate discuțiilor, suma totală atrasă ar putea depăși semnificativ pragul de 100 de miliarde de dolari. Totuși, acordul nu este încă finalizat, iar detaliile pot suferi modificări. Reprezentanții OpenAI, Amazon, Nvidia, SoftBank și Microsoft fie au refuzat să comenteze, fie nu au răspuns solicitărilor de presă.

Alocările și parteneriatul cu Amazon

În discuțiile anterioare, s-a vehiculat că Amazon ar putea investi până la 50 de miliarde de dolari, SoftBank până la 30 de miliarde, iar Nvidia aproximativ 20 de miliarde de dolari.

Contribuțiile investitorilor corporativi ar urma să fie realizate în mai multe tranșe pe parcursul acestui an. Ca parte a parteneriatului cu Amazon, OpenAI ar urma să își extindă utilizarea cipurilor și a serviciilor de cloud computing furnizate de gigantul american, potrivit uneia dintre surse.

Dacă tranzacția va fi închisă la nivelurile discutate, OpenAI nu doar că își consolidează poziția în cursa globală a inteligenței artificiale, ci se apropie și de statutul uneia dintre cele mai valoroase companii private din lume.