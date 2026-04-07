OpenAI cere autorităților să ancheteze practicile anticoncurențiale ale lui Elon Musk

OpenAI a solicitat procurorilor generali din California și Delaware să ia în considerare investigarea „comportamentului necorespunzător și anticoncurențial” al lui Elon Musk și al asociaților săi, în contextul procesului care urmează să înceapă în aprilie între cele două părți, transmite Mediafax.

În 2024, Musk a dat în judecată OpenAI, CEO-ul său Sam Altman și alți oficiali, acuzând compania că ar fi încălcat misiunea sa fondatoare în timp ce se restructurează într-o entitate cu scop lucrativ, potrivit Reuters.

Musk a fost cofondator al OpenAI în 2015, dar a părăsit compania în 2018 și a înființat propria sa firmă rivală, xAI, cu chatbotul concurent Grok.

Într-o cerere depusă la tribunal în august 2024, OpenAI a susținut că Musk ar fi încercat să-l recruteze pe Mark Zuckerberg, CEO-ul Meta Platforms, pentru oferta pe care consorțiul său a făcut-o pentru OpenAI la începutul anului trecut, însă Zuckerberg nu s-a alăturat inițiativei.

Luni, OpenAI a trimis o scrisoare procurorului general al Californiei, Rob Bonta, și procurorului general al statului Delaware, Kathy Jennings, menționând că procesul solicită despăgubiri de peste 100 de miliarde de dolari de la fundația sa non-profit, ceea ce ar paraliza practic organizația.

Un judecător din Oakland, California, a decis în ianuarie că un juriu va judeca cazul, care este programat să înceapă în aprilie.

În scrisoarea trimisă luni, directorul de strategie al OpenAI, Jason Kwon, a avertizat că procesul ar putea submina eforturile companiei de a asigura că inteligența artificială generală (AGI) aduce beneficii întregii umanități.

Kwon a mai spus că documentele depuse de Musk în cadrul litigiului „sugerează că birourile dumneavoastră nu au investigat în detaliu planul OpenAI de recapitalizare și s-au bazat doar pe promisiuni privind ceea ce va face OpenAI în viitor”.