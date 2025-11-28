Ministerul Apărării american a decis că trei dintre cele mai importante companii tehnologice și industriale din China – Alibaba Group, Baidu și producătorul de vehicule electrice BYD – ar trebui adăugate pe lista firmelor care sprijină armata chineză, potrivit Reuters.

Decizia a fost comunicată Congresului american într-o scrisoare din 7 octombrie, trimisă de secretarul adjunct al Apărării Stephen Feinberg, cu doar câteva săptămâni înainte ca președinții Donald Trump și Xi Jinping să ajungă la un acord comercial major.

Ce înseamnă această desemnare

Includerea pe așa-numita „listă 1260H” nu presupune sancțiuni sau interdicții imediate, însă reprezintă un semnal de alarmă pentru companiile americane care doresc să colaboreze cu aceste entități chineze. În esență, Pentagonul avertizează firmele din SUA că există riscuri semnificative în a face afaceri cu aceste companii.

Deocamdată nu este confirmat dacă cele trei companii au fost efectiv adăugate pe listă sau dacă procesul este încă în desfășurare.

Lista completă a companiilor vizate

Pe lângă cei trei giganți, Pentagonul recomandă includerea altor cinci companii chineze:

Eoptolink Technology Inc

Hua Hong Semiconductor Ltd

RoboSense Technology Co

WuXi AppTec Co

Zhongji Innolight Co

Alibaba respinge acuzațiile

Reprezentanții Alibaba au reacționat prompt, declarând că nu există nicio justificare pentru includerea companiei pe această listă. „Alibaba nu este o companie militară chineză și nu face parte din nicio strategie de fuziune militară-civilă”, a precizat un purtător de cuvânt al gigantului e-commerce.

Compania a subliniat că, oricum, o eventuală includere pe listă nu le-ar afecta operațiunile comerciale din Statele Unite sau din alte părți ale lumii, având în vedere că Alibaba nu are activități legate de achizițiile militare americane.

Nici Pentagonul, nici Baidu sau BYD nu au oferit până acum comentarii.

Context geopolitic

Această mișcare survine într-un moment tensionat în relațiile comerciale dintre China și SUA.

Lista 1260H, actualizată anual conform legislației americane, număra în ianuarie 2025 un total de 134 de companii chineze, inclusiv Tencent Holdings și producătorul de baterii CATL.

Decizia Pentagonului subliniază preocuparea continuă a administrației Trump cu privire la companiile chineze considerate a avea legături cu armata Chinei, chiar și în contextul unei detensionări recente a relațiilor comerciale între cele două superputeri.