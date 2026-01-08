dark
Platforma Ghișeul.ro funcționează din nou, dar cu probleme tehnice

Redacția TechRider
8 ianuarie 2026
Aplicația Ghiseul.ro, deschisă pe un smartphone
Sursa foto: Autoritatea pentru Digitalizarea României
Platforma online Ghișeul.ro pentru plata taxelor, impozitelor și amenzilor, funcționează din nou, joi, dar cu probleme tehnice, relatează Economedia.ro.

Pentru unii utilizatori apar temporar erori la afișarea taxelor, în timp ce alți utilizatori nu pot deschide deloc aplicația.

În urmă cu o zi, noul ministru al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău, a declarat miercuri că există „probleme reale” cu funcționarea platformei ghișeul.ro în aceste zile.

Acesta a mai spus că președintele ADR, Dragoș Vlad, este convocat la minister luni, după ce se întoarce din concediu, „pentru a explica ce nu a funcționat, de ce nu a ficționat şi care este soluția pe termen mediu-lung”.

