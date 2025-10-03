Președinta Comisiei Europene îndeamnă Europa să accelereze dezvoltarea automobilelor bazate pe AI / Von der Leyen: Inteligența artificială poate revigora industria auto

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a făcut un apel la accelerarea dezvoltării automobilelor autonome la nivel continental, afirmând că inteligența artificială ar putea contribui la revigorarea sectorului auto din regiune, care se confruntă cu dificultăți, și la îmbunătățirea siguranței rutiere. Reuters relatează că președinta CE a îndemnat Uniunea Europeană să adopte o strategie AI first în toate industriile strategice, cu accent pus pe mobilitate.

Ea a afirmat că mașinile autonome sunt „deja o realitate în Statele Unite și China. Același lucru ar trebui să se întâmple și aici, în Europa”, adăugând că strategia înseamnă și „siguranța pe primul loc”. Declarațiile sale vin în contextul în care Bruxellesul încearcă să consolideze competitivitatea industrială, în timp ce producătorii auto locali se luptă să țină pasul cu dezvoltarea tehnologică străină, în special din China și Statele Unite.

Von der Leyen a propus formarea unei rețele de orașe europene pentru testarea vehiculelor autonome, afirmând că 60 de primari italieni și-au exprimat deja interesul. Șefa UE a promis, de asemenea, sprijinul blocului pentru dezvoltarea de vehicule „fabricate în Europa și concepute pentru străzile europene”.

Industria auto, care angajează milioane de oameni în toată Europa, se transformă rapid sub presiunea decarbonizării și digitalizării. Von der Leyen a afirmat că inteligența artificială ar putea contribui la reducerea congestiei, la conectarea zonelor îndepărtate la transportul public și la păstrarea locurilor de muncă.