FOTO Primul sistem modern de scanare mobil cu raze X, pus în funcțiune la Biroul Vamal de Frontieră Constanţa

Autoritatea Vamală Română (AVR) a pus, recent, în funcţiune primul sistem modern de scanare mobil cu raze X a mijloacelor de transport mărfuri în Biroul Vamal de Frontieră Constanţa, a anunţat instituţia într-un comunicat de presă, citat de Agerpres.

„În data de 15.09.2025 Autoritatea Vamală Română (…) a pus în funcţiune un sistem de scanare mobil cu raze X a mijloacelor de transport mărfuri (camioane şi containere) în Biroul Vamal de Frontieră Constanţa. Acest sistem este primul din cele trei sisteme de scanare ce urmează a fi amplasate în Portul Constanţa. Totodată, în biroul vamal de frontieră Constanţa Sud au demarat lucrările de amenajare a spaţiului pentru protecţia radiologică a noului sistem de scanare fix cu raze X a mijloacelor de transport mărfuri (camioane/containere). Acest sistem va fi pus în funcţiune până la finalul lunii noiembrie 2025”, notează Autoritatea.

Potrivit sursei citate, până în prezent, AVR a pus în funcţiune, la frontiera externă a Uniunii Europene (UE), zece sisteme de scanare cu raze X, dintre care şase pentru autoturisme şi microbuze, respectiv patru pentru mijloace de transport marfă, trailere şi containere.

„Până la finalul anului 2025 vor mai fi puse în funcţiune încă două sisteme de scanare cu raze X pentru mijloace de transport marfă camioane şi containere la BVF Constanţa Sud şi BVF Isaccea. Autoritatea Vamală Română derulează un proiect de securitate naţională, finanţat din fonduri europene nerambursabile şi fonduri de la bugetul naţional în valoare de peste 138.000.000 euro, care prevede dotarea birourilor vamale de frontieră cu 30 de sisteme de scanare cu raze X, sisteme de securitate şi monitorizare a traficului la frontieră şi integrarea acestora în Centrul Naţional de Analiză Imagistică Vamală, precum şi cu alte echipamente de control nedistructiv”, se arată în comunicat.

Reprezentanţii AVR menţionează că, prin aceste iniţiative, continuă demersurile pentru creşterea capacităţii de control vamal şi pentru consolidarea unui sistem vamal modern, capabil să răspundă provocărilor actuale şi să asigure un echilibru optim între securitate şi fluidizarea traficului transfrontalier.