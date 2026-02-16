Comisia Europeană a publicat raportul care urmărește progresele înregistrate în direcția atingerii obiectivului Uniunii Europene de a reduce la jumătate decesele și vătămările grave cauzate de accidente rutiere până în 2030.

Cu toate că s-au înregistrat unele progrese în ceea ce privește reducerea numărului de decese prin accidente rutiere, raportul arată că ritmul actual nu este suficient.

În 2024, pe drumurile europene și-au pierdut viața 19.940 de persoane. Aceasta reprezintă o scădere de 12% față de 2019, care este însă semnificativ mai mică decât reducerea anuală de 4,6 % necesară în vederea îndeplinirii obiectivelor pentru 2030, astfel cum sunt stabilite în Cadrul de politică al UE privind siguranța rutieră 2021-2030. Accidentele rutiere continuă să impună asupra economiei UE costuri enorme, estimate la aproximativ 2% din produsul intern brut, în timp ce, în fiecare an, până la 100.000 de persoane suferă vătămări grave care le schimbă viața.

„Siguranța rutieră este o responsabilitate comună a UE și a statelor membre. În timp ce autoritățile naționale și locale desfășoară majoritatea acțiunilor de zi cu zi, UE joacă și ea un rol în consolidarea siguranței rutiere în întreaga Europă. Printre inițiativele recente ale UE se numără actualizarea cerințelor privind permisele de conducere, o mai bună aplicare transfrontalieră a legislației rutiere și o revizuire cuprinzătoare a normelor UE privind siguranța rutieră și înmatricularea vehiculelor”, transmite, luni, CE, potrivit Mediafax.

Raportul de luni prezintă acțiuni mai ambițioase care necesită eforturi coordonate din partea instituțiilor UE, a statelor membre și a autorităților locale. Comisia va lua măsuri în cinci domenii prioritare, și anume: promovarea siguranței infrastructurii și a sistemelor de transport inteligente, sprijinirea consolidării punerii în aplicare a normelor de circulație rutieră și a descurajării comportamentului rutier necorespunzător, realizarea de progrese în ceea ce privește implementarea tehnologiilor de siguranță a vehiculelor, abordarea noilor forme de mobilitate și acordarea de prioritate cercetării în domeniul siguranței rutiere.

„Fiecare deces pe șosea este o tragedie. Deși am făcut progrese importante, trebuie să ne intensificăm eforturile și să acționăm mai rapid și cu mai multă hotărâre. Acțiunile pe care le prezentăm astăzi vor sprijini statele membre să salveze mii de vieți, să scadă costurile economice și sociale ridicate ale accidentelor rutiere și să asigure faptul că Europa rămâne un lider mondial în ceea ce privește siguranța și inovarea în sectorul autovehiculelor”, a declarat Apostolos Tzitzikostas, comisarul european pentru transport sustenabil și turism.