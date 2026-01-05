Recomandări pentru cumpărături online: ANPC îi avertizează pe români că site-urile din afara UE nu pot fi sancționate de autorități

Paul Anghel, directorul General al Direcţiei Generale de Control şi Supraveghere a Pieţei din cadrul Autorității Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), a avertizat românii că site-urile din afara UE nu pot fi sancționate de autorități. El a oferit și recomandări, potrivit Mediafax.

„Atenție la magazinele din afara UE – Dacă operatorul economic care administrează site-ul de pe care achiziționați produsele nu are personalitate juridică în Uniunea Europeană capacitatea autorităţilor de a interveni în protejarea intereselor consumatorilor este limitată!”, a avertizat Paul Anghel, într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Directorul din cadrul ANPC le-a oferit românilor și câteva recomandări, pentru a evita să cadă plasă „țepele”, dar și furtul de date atunci când fac cumpărături în mediul online.

Acesta îi avertizează pe români să compare prețurile de pe mai multe site-uri înainte să cumpere. Se poate folosi chiar un comparator online de prețuri.

Românii sunt îndemnați să citească atent detaliile produsului, dar și să verifice stocul produsului, TVA-ul, dar și costul livrării. Potrivit directorului din cadrul ANPC, românii trebuie să fie atenți ca prețul redus produsului din coș să fie același cu cel afișat pe site, în cazul unor false promoții sau reduceri afișate pe site.

Directorul din cadrul ANPC a oferit și recomandări privind cumpărăturile online în siguranță. Acesta îi îndeamnă pe români să verifice dacă site-ul este securizat. Fiecare site securizat are, la începutul adresei (link-ului), are inscripția „https”, însoțită de simbolul unui mic lacăt. Inscripția arată că site-ul este securizat pentru transferul de date, iar informațiile sensibile ale utilizatorilor sunt protejate împotriva hackerilor.

Directorul din cadrul ANPC îi îndeamnă pe români să nu divulge PIN-ul sau datele bancare, iar dacă au nelămuriri pot să contacteze comerciantul.

Românii sunt sfătuiți, de asemenea, să citească recenziile reale ale produselor.

În general, citirea recenziilor oferă o perspectivă cu privire la calitatea, aspectului produselor la livrare, dar și dacă folosirea pe termen lung a produsului este satisfăcătoare.

De asemenea, directorul din cadrul ANPC le reamintește românilor că magazinul trebuie să aibă afișat clar datele firmei, prețul final, dar și dreptul la retur. De asemenea, reducerile trebuie să fie reale, adică prețul redus să fie mai mic decât ultimul preț afișat în ultimele 30 de zile pe pagina magazinului.

De asemenea, directorul din cadrul ANPC precizează că reducerea trebuie afișată clar (preț vechi versus preț nou / procent)

Acesta a precizat că livrarea trebuie să ajungă în maxim 30 de zile. De asemenea, românii care fac comenzi online au dreptul de a returna produsul în 14 zile, fără explicații. Magazinul trebuie să ramburseze banii în maxim 14 zile.

În ceea ce privește garanția unui produs, directorul din cadrul ANPC a precizat că ea se aplică și în cazul produselor aflate la reducere. Termenul legal de garanție al unui produs care beneficiază de garanție este de minim 2 ani.

Acesta a precizat că românii care cumpără online un produs cu garanție au dreptul la reparare, înlocuire sau rambursarea contravalorii produsului.

Acesta a mai precizat că responsabil este vânzătorul și nu service-ul.

Directorul din cadrul ANPC îi îndeamnă pe românii care au întâmpinat probleme cu produsele cumpărate online de la comercianți din UE să contacteze Centrul European al Consumatorilor Romania (ECC Romania).

De asemenea, acesta îi îndeamnă pe cetățenii care au fost dezamăgiți de calitatea unui produs cumpărat online să sesizeze ANPC.