Revolut vizează 100 de milioane de clienți până în 2027 și investește 11,5 miliarde de euro, cu peste 10.000 de noi locuri de muncă create

Fintech-ul britanic Revolut Ltd., care a cunoscut o creştere explozivă în ultimii ani, a anunţat marţi că, în următorii cinci ani, va investi aproximativ 11,5 miliarde de euro la nivel mondial şi, totodată, că intenţionează să creeze 10.000 de noi locuri de muncă, dublându-şi practic efectivele, transmite AFP, potrivit Agerpres.

Revolut, care în prezent are 65 de milioane de clienţi la nivel mondial, şi-a propus atingerea pragului de 100 de milioane de clienţi până la jumătatea anului 2027, precum şi extinderea în mai mult de 30 de pieţe noi, până în 2030.

Fintech-ul nu şi-a ascuns niciodată ambiţia de a rivaliza cu giganţii mondiali pentru a „crea o bancă internaţională de prim rang”, a declarat directorul de servicii bancare de la Revolut, Sid Jajodia.

Pentru a susţine aceste planuri de creştere, Revolut intenţionează să investească peste 11,5 miliarde de euro în următorii cinci ani, ceea ce va conduce la crearea a peste 10.000 de locuri de muncă, la nivel global.

Aceste planuri includ investiţiile în regiunile cu o creştere susţinută, respectiv circa 3,4 miliarde de euro în piaţa britanică, un miliard de euro în pieţe din vestul Europei şi în principal pentru viitorul hub din Franţa şi 500 de milioane de dolari în investiţiile din Statele Unite (SUA).

Investiţiile vor contribui la creşterea constantă şi a altor regiuni din Europa sau la lansarea operaţiunilor în pieţe noi din America Latină, APAC, Orientul Mijlociu.

Revolut Bank UAB este o bancă europeană licenţiată, cu sediul central în Lituania, autorizată şi supravegheată de Banca Lituaniei şi de Banca Centrală Europeană (BCE). Lansată în 2015, în Regatul Unit, Revolut a oferit iniţial schimburi valutare şi transferuri de bani.

În România, aplicaţia financiară Revolut avea aproape 4,3 milioane de clienţi retail, la finalul anului trecut, în creştere cu 28% faţă de anul 2023.