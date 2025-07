România încearcă să reducă decalajul de competențe cibernetice printr-un program DNSC cofinanțat de UE

Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) a primit fonduri europene pentru a implementa proiectul EU-INSPIRE, ce răspunde nevoii stringente de a reduce decalajul de competenţe în domeniul securităţii cibernetice la nivelul UE şi de a forma o nouă generaţie de profesionişti cu expertiză avansată în dimensiunile politice, organizaţionale şi tehnologice ale securităţii cibernetice şi inteligenţei artificiale (AI), transmite Agerpres.

Potrivit unui comunicat al DNSC, remis joi AGERPRES, instituţia este beneficiara unei finanţări nerambursabile pentru implementarea proiectului „INnovative multi-diSciPlinary Industry-focused cybersecurity education for upskilling and ReskIlling the EU workforce – EU-INSPIRE”, în conformitate cu contractul de finanţare nr. 101190054.

Un ecosistem educațional multidisciplinar

Pe măsură ce peisajul ameninţărilor cibernetice evoluează, este esenţială existenţa unor programe de formare specializate, capabile să perfecţioneze şi să recalifice forţa de muncă, pentru a asigura rezilienţa infrastructurilor şi serviciilor digitale ale Europei, se menţionează în comunicatul DNSC.

Lansat în ianuarie 2025, cu o finanţare de 19,478 milioane de euro, din care asistenţă financiară nerambursabilă de 9,639 milioane de euro, proiectul se va implementa într-o perioadă de 48 de luni şi va avea ca obiectiv dezvoltarea unui ecosistem educaţional sustenabil şi multidisciplinar de securitate cibernetică. De asemenea, vor fi dezvoltate programe de formare acreditate şi certificate, se va crea un campus de securitate cibernetică şi se vor pune bazele Academiei EU-INSPIRE.

Un parteneriat extins în întreaga Europă

Consorţiul, format din 24 de parteneri din 14 ţări europene, este coordonat de University of Piraeus Research Center (Grecia) şi include instituţii academice de top, organizaţii de cercetare, companii private şi autorităţi naţionale.

Partenerii din România implicaţi în proiect sunt DNSC şi compania Bitdefender.

Trei direcții strategice pentru formare și specializare

Misiunea proiectului EU-INSPIRE este de a răspunde cerinţelor multiple de educaţie şi formare profesională, esenţiale pentru a susţine rezilienţa viitorului ecosistem european de securitate cibernetică. Aceasta va fi realizată printr-o abordare inovatoare, axată pe trei direcţii principale: