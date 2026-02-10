STUDIU Opt din zece dintre copii navighează pe internet fără restricții / 60% dintre ei asistă la cyberbullying, iar aproape jumătate sunt contactați de străini online

Un studiu realizat de Organizația Salvați Copiii la finalul anului 2025 arată că 6 din 10 copii au fost martori ai cyberbullying-ului, iar aproape jumătate au fost abordați online de persoane necunoscute.

Cercetarea a fost efectuată în rândul copiilor cu vârste între 12 și 17 ani.

Potrivit sondajului:

Aproape 80% dintre copii navighează pe internet fără restricții.

dintre copii navighează pe internet fără restricții. Peste o treime dintre cei de 12–14 ani au profiluri publice pe rețele sociale.

dintre cei de 12–14 ani au profiluri publice pe rețele sociale. O treime dintre copii au raportat hărțuire sau interacțiuni inconfortabile online.

dintre copii au raportat hărțuire sau interacțiuni inconfortabile online. 66% dintre copii nu au limite privind timpul petrecut online, iar aproape 80% au acces nelimitat la site-uri.

„Impactul emoțional este major: peste două treimi dintre copii au fost expuși unor conținuturi traumatizante, iar doar 5% cer ajutorul unui adult”, avertizează Gabriela Alexandrescu, președintele executiv al organizației.

Recomandări și măsuri

Organizația propune:

Restricții legislative : interdicție totală pentru accesul la rețele sociale sub 13 ani și acces condiționat între 13 și 15 ani, cu acordul părinților.

: interdicție totală pentru accesul la rețele sociale sub 13 ani și acces condiționat între 13 și 15 ani, cu acordul părinților. Sancțiuni pentru platforme care permit crearea de conturi de minori fără verificare.

care permit crearea de conturi de minori fără verificare. Educație digitală obligatorie în școli pentru siguranța online.

în școli pentru siguranța online. Control parental mai strict și aplicarea efectivă a mecanismelor de raportare pe platformele sociale.

Studiul mai relevă expunerea copiilor la publicitate pentru substanțe interzise și la provocări online periculoase, semnalând vulnerabilitatea adolescenților în mediul digital.

„Când hărțuirea online devine parte a vieții de zi cu zi, copilăria se banalizează, iar copiii se simt singuri și expuși. Este nevoie de intervenția reală a adulților, instituțiilor și platformelor pentru protecția lor”, a concluzionat Gabriela Alexandrescu.