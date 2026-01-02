STUDIU Visa: 2026 ar putea marca un punct de cotitură pentru plățile digitale și adoptarea stablecoin

Plățile digitale vor continua să se extindă rapid în 2026, iar inteligența artificială, stablecoin-urile și tokenizarea vor juca un rol tot mai important în ecosistemul global al plăților, arată un studiu publicat de Visa.

Potrivit companiei, 2026 ar putea fi primul an în care jumătate din totalul plăților realizate la nivel mondial de consumatori vor fi digitale, pe fondul declinului utilizării numerarului și al extinderii soluțiilor de tip tap-to-pay și mobile payments.

Comerțul asistat de agenți AI

Visa estimează că următoarea etapă în evoluția comerțului este reprezentată de agenții AI care pot acționa în numele utilizatorilor. Aceștia vor putea efectua achiziții, în baza unor reguli prestabilite de consumatori, precum limite de buget, categorii permise sau istoricul de cumpărături.

Compania afirmă că lucrează deja la infrastructura necesară pentru integrarea agenților AI în procesele de plată, astfel încât aceștia să poată utiliza carduri tokenizate și mecanisme de autentificare securizate.

Riscuri sporite privind identitatea digitală

În paralel cu aceste evoluții, Visa avertizează că frauda se va muta tot mai mult de la nivelul tranzacțiilor individuale către compromiterea identității digitale, prin tehnici precum deepfake, identități sintetice și escrocherii automate.

Potrivit companiei, 2026 va aduce o creștere a atacurilor care vizează profilurile complete ale utilizatorilor, ceea ce va impune investiții suplimentare și colaborări extinse între bănci, fintech-uri, comercianți și autorități.

Stablecoin-urile, din activ speculativ în infrastructură de plăți

Studiul Visa arată că stablecoin-urile încep să fie utilizate tot mai mult ca infrastructură de plăți, în special în tranzacțiile transfrontaliere și în piețele emergente. Piața globală a stablecoin-urilor a depășit 250 de miliarde de dolari, iar volumul de decontare procesat prin Visa a ajuns la un ritm anualizat de 3,5 miliarde de dolari la finalul lui noiembrie 2025.

Compania susține că a lansat un serviciu de consultanță dedicat – Stablecoins Advisory Practice – pentru a sprijini instituțiile financiare și comercianții interesați de integrarea acestor instrumente.

Scăderea plăților „guest checkout” și rolul tokenizării

Ponderea plăților online cu carduri Visa realizate de utilizatori neînregistrați a scăzut de la aproape 50% în 2019 la 16% în 2025, iar în cazul celor mai mari comercianți online din rețea acest procent este deja sub 10%. Evoluția este atribuită utilizării pe scară largă a tokenizării, Visa raportând peste 16 miliarde de token-uri active.

Numerarul, pe un trend descendent

Deși numerarul rămâne important – în circulație există aproximativ 11 trilioane de dolari – Visa estimează că utilizarea sa va continua să scadă. Inovații precum plățile contactless și portofelele digitale permit digitalizarea inclusiv a microplăților, domeniu dominat anterior de cash.

Compania colaborează cu diverse platforme locale de plăți, precum WeChat Pay, M-Pesa și Mercado Pago, pentru a accelera tranziția către plăți digitale în mai multe regiuni ale lumii.