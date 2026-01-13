dark
Un lider global din industria auto închide fabrica din România / Peste 1.000 de angajați vor fi concediați

Redacția TechRider
13 ianuarie 2026
Fabrică Nissan
ID 65467882 © Andrii Shyrokorad | Dreamstime.com
Adient EMEA, unul dintre principalii producători mondiali de scaune auto, a anunțat planurile de restructurare a fabricii sale din Ploiești, județul Prahova, potrivit Economica.net.

Potrivit unui comunicat al companiei citat de Observatorul Prahovean, decizia vine pe fondul „transformărilor profunde din întreaga industrie auto, care au generat presiuni comerciale semnificative”.

„Încetarea operațiunilor din Ploiești este necesară”

În acest context, Adient estimează că va fi necesară încetarea operațiunilor la unitatea din Ploiești pentru a-și menține reziliența și competitivitatea pe termen lung, în condițiile provocărilor economice continue. Principalele motive invocate includ incertitudinea privind ritmul tranziției către mobilitatea electrică, scăderea cererii din partea consumatorilor, reducerea volumelor din piață și intensificarea concurenței.

După o analiză detaliată a tuturor opțiunilor, Adient a concluzionat că nu există soluții viabile pentru menținerea activității fabricii.

Restructurarea va implica eliminarea treptată a aproximativ 1.010 locuri de muncă

„Restructurarea planificată va implica eliminarea treptată a aproximativ 1.010 locuri de muncă, precum și oprirea producției până la mijlocul anului 2027. Angajații și reprezentanții sindicali au fost informați astăzi, iar procesul de consultări începe acum, în conformitate cu prevederile legale”, precizează compania în comunicat.

  • TechRider este o redacție dinamică, specializată în știri și analize despre tehnologie, gadgeturi și inovații. Echipa sa de jurnaliști pasionați oferă conținut relevant și actualizat, acoperind subiecte de la inteligența artificială la recenzii de produse, într-un stil accesibil și captivant pentru publicul român.

