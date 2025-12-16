Statele Unite ar putea face un pas major spre independență în materie de resurse critice, după ce o companie americană a confirmat existența unui zăcământ de pământuri rare și metale strategice de mare puritate sub nisipurile deșertului din Utah, anunță Interesting Engineering.

Descoperirea ar putea reduce semnificativ dependența SUA de importuri, în special de China, pentru industrii-cheie precum inteligența artificială, apărarea și producția de baterii pentru vehicule electrice.

Compania Ionic Mineral Technologies (Ionic MT), cu sediul în Provo, a anunțat că analize independente au confirmat una dintre cele mai importante concentrații de pământuri rare și metale critice pentru tehnologiile avansate identificate până acum în America de Nord.

Silicon Ridge, o descoperire cu relevanță globală

Zăcământul a fost identificat în cadrul proiectului Silicon Ridge, într-un tip de formațiuni geologice cunoscute sub numele de argile cu absorbție ionică. Acestea sunt deosebit de valoroase deoarece stau la baza unei părți semnificative din producția globală de pământuri rare… aproximativ 35–40% din producția Chinei și peste 70% din pământurile rare grele la nivel mondial provin din astfel de depozite.

Potrivit Ionic MT, situl conține aproximativ 16 tipuri de minerale de înaltă calitate, printre care litiu, galiu, germaniu, rubidiu, cesiu, vanadiu, tungsten și niobiu, alături de pământuri rare ușoare și grele, materiale esențiale pentru cipuri, sisteme de armament avansate, baterii și tehnologii energetice.

Conținut peste nivelurile cunoscute din China

Datele colectate din 106 foraje, totalizând peste 10.000 de metri forați, precum și din 35 de tranșee realizate pe o suprafață de aproximativ aproximativ 263 de hectare, indică un conținut mediu combinat de pământuri rare și metale critice de circa 2.700 de părți per milion (ppm) în fracția de argilă.

Acest nivel este comparabil, și în unele cazuri superior, celui întâlnit în zăcămintele similare din China, unde concentrațiile variază între 500 și 2.000 ppm. Până în prezent, aceste valori au fost confirmate pe doar 11% din suprafața totală a proiectului și până la adâncimi de circa 30 de metri, ceea ce sugerează un potențial considerabil de extindere.

„Este un moment de cotitură pentru independența resurselor Americii”, a declarat Andre Zeitoun, fondator și director general al Ionic MT. Potrivit acestuia, zăcământul oferă o oportunitate rară de a produce, pe teritoriul SUA, o gamă largă de minerale critice printr-un proces mai rapid și mai curat decât mineritul tradițional în rocă dură.

Extracție mai curată, producție mai rapidă

Spre deosebire de metodele convenționale, tehnologia Ionic MT se bazează pe schimb ionic la temperaturi scăzute, ceea ce evită procesarea la temperaturi înalte și utilizarea masivă a acizilor. Compania susține că poate atinge rate de recuperare de până la 95%.

„Utah demonstrează din nou că are resursele, viziunea și determinarea necesare pentru a alimenta viitorul Americii”, a declarat Stuart Adams, președintele Senatului statului Utah, salutând descoperirea.

O miză strategică într-un context geopolitic tensionat

Anunțul vine într-un moment în care lanțurile globale de aprovizionare sunt tot mai fragile. China domină de decenii piața pământurilor rare și a impus recent restricții la export pentru mai multe minerale critice, fapt care sporește îngrijorările Washingtonului.

Oficiali americani au avertizat în repetate rânduri că lipsa unor materiale-cheie ar putea afecta producția de echipamente militare, tehnologii energetice avansate și electronice de ultimă generație. În acest context, zăcământul din Utah ar putea contribui la repatrierea producției de materiale esențiale pentru AI, apărare și baterii.

„Securitatea noastră energetică și națională depinde de accesul la minerale critice, iar Utah este într-o poziție unică pentru a conduce acest efort”, a declarat Mike Schultz, președintele Camerei Reprezentanților din Utah.

Evaluare economică și listare

Ionic MT a anunțat că a demarat o Evaluare Economică Preliminară, ale cărei rezultate sunt așteptate în prima jumătate a anului 2026. În paralel, compania a angajat o bancă de investiții majoră pentru a o consilia în privința piețelor de capital, și semnalează intenții clare de extindere rapidă a proiectului.

Dacă estimările se confirmă, Silicon Ridge ar putea deveni unul dintre cele mai importante proiecte miniere strategice din Statele Unite, cu impact direct asupra securității tehnologice și energetice a țării.