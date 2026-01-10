Universal Music Group a anunțat un nou parteneriat cu Nvidia, prin care va integra un model avansat de inteligență artificială în unul dintre cele mai mari cataloage muzicale din lume. Colaborarea vizează utilizarea tehnologiei AI pentru a îmbunătăți modul în care muzica este analizată, descrisă și descoperită de artiști și fani, potrivit unui anunț al companiei citat de The Verge.

Modelul Music Flamingo, capabil să analizeze piese de până la 15 minute

Parteneriatul se bazează pe extinderea modelului Music Flamingo, dezvoltat de Nvidia pentru a reproduce modul în care oamenii înțeleg muzica. Acesta este capabil să recunoască elemente complexe precum structura pieselor, armonia, progresiile de acorduri și arcurile emoționale. Modelul a fost publicat în noiembrie 2025 de Nvidia, în colaborare cu cercetători de la University of Maryland, College Park, și poate procesa piese cu o durată de până la 15 minute.

De la litigii la colaborare: schimbarea de abordare a UMG față de AI

Anunțul marchează o schimbare semnificativă de poziție în industria muzicală față de inteligența artificială. Universal Music Group a fost una dintre companiile care au adoptat inițial o abordare defensivă, inclusiv printr-un proces intentat în 2023 împotriva Anthropic, legat de utilizarea versurilor protejate de drepturi de autor. Ulterior, UMG a început să colaboreze cu companii din domeniul AI, inclusiv cu generatorul de muzică Udio, în urma unui alt litigiu de mare vizibilitate.

În comunicatul oficial, UMG subliniază că parteneriatul cu Nvidia urmărește dezvoltarea unui „AI responsabil”, axat pe sprijinirea creației muzicale umane și pe protejarea drepturilor de autor. Companiile afirmă că obiectivul comun este de a facilita descoperirea și interacțiunea cu muzica, fără a contribui la proliferarea conținutului generat automat de calitate scăzută.

Noi instrumente pentru artiști și fani

Deși nu sunt oferite detalii concrete despre integrarea tehnologiei în platformele existente, UMG precizează că artiștii vor putea folosi Music Flamingo pentru a-și analiza mai bine propriile creații și pentru a descrie muzica „cu o profunzime fără precedent”. Pentru public, tehnologia ar putea permite descoperirea pieselor după criterii mai sofisticate decât genurile sau playlisturile tradiționale, cum ar fi emoția transmisă sau relevanța culturală.

În ceea ce privește instrumentele de creație muzicală bazate pe AI, parteneriatul prevede lansarea unui „incubator dedicat artiștilor”, destinat proiectării și testării de noi soluții tehnologice. Potrivit companiilor, această inițiativă ar urma să mențină artiștii în centrul procesului de inovare și să ofere o alternativă la rezultatele generice asociate adesea cu muzica generată de AI.

„Îmbrățișăm oportunitățile pe care le prezintă inteligența artificială și ne dorim să direcționăm potențialul său transformațional fără precedent în slujba artiștilor și a fanilor lor”, a declarat Lucian Grainge, CEO al Universal Music Group.

La rândul său, Richard Kerris, vicepreședinte și director general media la Nvidia, a afirmat că modelul AI, combinat cu „catalogul și ecosistemul creativ fără egal ale UMG”, va schimba modul în care muzica este descoperită și înțeleasă la nivel global. „Vom face acest lucru responsabil, cu măsuri de protecție care să apere munca artiștilor, să asigure atribuirea corectă și să respecte drepturile de autor”, a precizat acesta.