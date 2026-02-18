Vaticanul introduce traducerea Liturghiei în 60 de limbi cu ajutorul inteligenței artificiale, chiar în Basilica Sfântul Petru. Serviciul va fi lansat săptămâna viitoare, odată cu principalele celebrări dedicate celor 400 de ani de la consacrarea bazilicii, perioadă care acoperă intervalul 1626–2026.

Inițiativa le va permite credincioșilor din întreaga lume să urmărească slujbele direct pe telefon, în timp real. Sistemul funcționează simplu: la intrările în Vatican vor fi amplasate coduri QR, iar după scanare utilizatorii vor primi traducere audio și text direct în browser, fără necesitatea descărcării unei aplicații.

„Basilica Sfântul Petru a primit, timp de secole, credincioși din fiecare națiune și limbă”, a transmis cardinalul Mauro Gambetti, Arhipreot al Bazilicii și Vicar General al Vaticanului. „Punând la dispoziție un instrument care îi ajută pe mulți să înțeleagă cuvintele liturghiei, dorim să slujim misiunea care definește centrul Bisericii Catolice, universală prin însăși vocația sa”, a adăugat el.

Tehnologia utilizată se numește Lara, un sistem de inteligență artificială dezvoltat de compania Translated, în colaborare cu Carnegie-AI LLC și profesorul Alexander Waibel, considerat un pionier al traducerii automate bazate pe AI.

Întrebarea firească a fost legată de posibilele erori sau de așa-numitele „halucinații” ale AI. Directorul general și cofondatorul Translated a admis că „fiecare traducere vine cu erori”, însă a subliniat că „Lara a făcut un pas semnificativ înainte în reducerea lor”.

„Lara este concepută pentru acuratețe, nu pentru a mulțumi cu orice preț. Acest lucru limitează semnificativ halucinațiile. Lara folosește mai mult context decât tehnologiile anterioare, ceea ce îi permite să dezambiguizeze sensul mult mai eficient”, a declarat el pentru Euronews.

La rândul său, Alexander Waibel, consilier științific al proiectului, vede în această inițiativă o demonstrație clară a potențialului tehnologiei: „Astăzi vedem posibilitatea de a elimina barierele lingvistice în timp real, într-unul dintre cele mai semnificative contexte imaginabile”.

Deși Vaticanul face acest pas tehnologic, discursul rămâne unul prudent. În luna mai, Papa Leon al XIV-lea avertiza că inteligența artificială ridică provocări serioase în privința „demnității umane, justiției și muncii”.

Între tradiție și inovație, Vaticanul încearcă astfel să găsească un echilibru: folosește tehnologia pentru a deschide Liturghia către lume, dar fără a ignora întrebările pe care această tehnologie le ridică.