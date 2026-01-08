VIDEO INTERVIU De ce AI-ul nu salvează e-commerce-ul nepregătit: avertismentul Innobyte pentru retailerii români

Implementarea inteligenței artificiale în e-commerce nu poate compensa lipsurile fundamentale ale unui magazin online, avertizează Cătălin Bordei, managing partner al Innobyte. Într-un interviu pentru Economedia, acesta spune că, fără un site rapid, o structură clară și metode de plată adaptate așteptărilor clienților, soluțiile de AI rămân mai degrabă un exercițiu de imagine, fără impact real asupra vânzărilor.

El menționează că pentru a implementa acest instrument, clienții trebuie să îmbunătățească alte lucruri întâi, precum viteza, sau să reorganizeze site-ul.

„Foarte mulți clienți se gândesc și la zona de AI. El poate fi folosit și este folosit în e-commerce de ceva vreme. Totuși, dacă nu se poate găsi ușor produsul online, site-ul funcționează foarte greu. De asemenea, dacă nu există metodele de plată potrivite, atunci implementarea AI-ului nu va aduce vreo mare diferență. El este foarte util atunci când există deja o bază solidă pentru a aduce un plus”, Cătălin Bordei.

