Serviciul de mesagerie WhatsApp a acuzat miercuri autoritățile ruse că încearcă să „blocheze complet” aplicația în Rusia, relatează agenția dpa, citată de Agerpres.

„Încercarea de a izola peste 100 de milioane de persoane de comunicații private și securizate reprezintă un pas înapoi și nu poate duce decât la o diminuare a siguranței cetățenilor din Rusia”, a transmis compania deținută de Meta într-un mesaj publicat pe platforma X. Reprezentanții WhatsApp au precizat că vor continua „să facă tot posibilul pentru a menține utilizatorii conectați”.

Meta, grup cu sediul în California, deține și platformele Facebook și Instagram, precum și alte servicii online.

Potrivit dpa, autoritățile de la Moscova au restricționat treptat, în ultimii ani, aplicațiile internaționale de mesagerie. Apelurile prin WhatsApp sunt deja limitate și pot fi efectuate doar prin intermediul rețelelor private virtuale (VPN). Măsuri similare au vizat și Telegram, precum și serviciul iMessage al companiei Apple.

WhatsApp utilizează criptare end-to-end, ceea ce înseamnă că mesajele pot fi citite exclusiv de utilizatorii implicați în conversație, fără a putea fi accesate nici măcar de compania care operează platforma.

De la declanșarea invaziei ruse în Ucraina, în februarie 2022, Moscova a intensificat controlul asupra spațiului online, restrângând accesul la servicii de comunicații externe. În paralel, autoritățile au promovat o aplicație rusească de mesagerie, cunoscută sub numele de Max, descrisă de WhatsApp drept „o aplicație de supraveghere deținută de stat”, către care guvernul ar încerca să redirecționeze utilizatorii.