YouTube a plătit peste 8 miliarde de dolari industriei muzicale în ultimul an

YouTube a anunțat că a plătit mai mult de 8 miliarde de dolari industriei muzicale în cele 12 luni cuprinse între iulie 2024 și iulie 2025. Compania afirmă că această sumă reflectă rezultatele modelului său de venituri bazat pe reclame și abonamente, considerat motorul principal al creșterii platformei, potrivit TechCrunch.

„Plata de 8 miliarde de dolari de astăzi este o dovadă că motorul nostru dublu – reclame și abonamente – funcționează la capacitate maximă”, a declarat Lyor Cohen, Global Head of Music la YouTube. „Această cifră nu reprezintă un punct final; este un progres constant și semnificativ în drumul nostru de a construi o casă pe termen lung pentru fiecare artist, compozitor și editor pe scena globală.”

Anunțul marchează un nou record pentru YouTube, care și-a majorat contribuțiile către industrie cu 2 miliarde de dolari față de 2022, când compania raportase plăți totale de 6 miliarde de dolari în perioada iulie 2021 – iunie 2022. În 2021, valoarea anunțată fusese de 4 miliarde de dolari, ceea ce arată o creștere constantă a veniturilor generate pentru sectorul muzical.

Lyor Cohen a dezvăluit pentru prima dată acest prag în cadrul Billboard Latin Music Week, eveniment desfășurat miercuri, înaintea comunicatului oficial.

Rezultatele YouTube vin în contextul unei competiții intense între principalele platforme de streaming muzical. La începutul anului, Spotify a anunțat că a plătit 10 miliarde de dolari industriei muzicale în 2024, comparativ cu 9 miliarde în 2023. Totuși, o parte semnificativă din aceste sume nu ajunge direct la artiști, fiind distribuită între case de discuri, editori, compozitori și alți participanți la procesul de creare și distribuție a muzicii.

Potrivit YouTube, creșterea se datorează modelului său de venituri bazat pe două surse principale: reclamele afișate pe platformă și abonamentele plătite de utilizatori.

Compania a precizat că are peste 125 de milioane de abonați la serviciile YouTube Music și Premium la nivel global, incluzând și utilizatorii aflați în perioada de probă. De asemenea, aproximativ două miliarde de utilizatori conectați urmăresc lunar videoclipuri muzicale pe YouTube, consolidând poziția platformei ca unul dintre cele mai mari spații de distribuție pentru muzică la nivel mondial.

„Pe măsură ce amprenta globală a platformei continuă să se extindă, crește și potențialul artiștilor și compozitorilor de a-și construi cariere muzicale de durată și fani loiali pe YouTube”, a adăugat compania într-o postare publicată pe blogul său oficial.

În prezent, YouTube este disponibil în peste 100 de țări și oferă suport pentru 80 de limbi, facilitând accesul global la conținut muzical. Platforma colaborează tot mai strâns cu artiști, case de discuri și editori pentru a susține un ecosistem digital sustenabil.

Totodată, YouTube a reamintit că, în ultimii patru ani, a plătit peste 100 de miliarde de dolari către creatori, artiști și companii media. Anunțul de acum confirmă direcția strategică a companiei de a transforma platforma într-un spațiu central pentru industria creativă, combinând oportunitățile comerciale cu accesul global la conținut.

Prin noul record de 8 miliarde de dolari, YouTube își consolidează rolul de jucător major în economia muzicii digitale, alături de platforme precum Spotify, Apple Music sau Amazon Music, într-un moment în care competiția pentru atragerea abonaților și monetizarea conținutului este mai intensă ca niciodată.