Ediția 2026 a summitului dedicat impactului inteligenței artificiale s-a încheiat sâmbătă, la New Delhi, cu adoptarea „Declarației de la Delhi”, considerată cel mai amplu acord diplomatic din istorie privind AI. Documentul este susținut de 88 de state, după ce închiderea reuniunii a fost amânată cu o zi din cauza divergențelor legate de formularea finală, relatează EFE, citată de Agerpres.

„Apariția inteligenței artificiale marchează un moment de cotitură în evoluția tehnologică. Deciziile pe care le luăm astăzi vor modela lumea dominată de AI pe care o vor moșteni generațiile viitoare”, se arată în textul oficial publicat de Ministerul indian al Electronicii și Tehnologiei Informației.

Documentul, semnat de actori majori precum Statele Unite, China și Uniunea Europeană, urmărește stabilirea unui cadru etic global pentru o tehnologie despre care lideri din Silicon Valley, prezenți la summit, afirmă că ar putea atinge nivelul de „superinteligență” în doar doi ani.

Acordul a fost deblocat după ce versiunea finală a precizat că principiile sale sunt „voluntare și neobligatorii”, formulare care a convins 12 state ce refuzaseră inițial să îl semneze. Clauza a permis, în special, SUA să își mențină poziția, în contextul în care lideri precum Narendra Modi, Emmanuel Macron sau Lula da Silva pledaseră pentru o democratizare a accesului la tehnologie, pentru a preveni derapajele autocratice și riscurile existențiale.

Șeful delegației americane, Michael Kratsios, criticase anterior ideea unei reglementări mai stricte, calificând-o drept „cosmetică” și susținând că autonomia strategică derivă din deținerea tehnologiei, nu din limitarea acesteia.

Printre măsurile convenite se numără crearea unui „depozit global” de securitate — Trusted AI Commons — unde statele vor putea împărtăși bune practici și protocoale pentru prevenirea erorilor critice ale sistemelor AI. De asemenea, a fost semnată o „scrisoare de democratizare”, menită să faciliteze accesul țărilor în curs de dezvoltare la cipuri la prețuri echitabile, pentru a evita excluderea acestora din competiția tehnologică.

Acordul pune accent și pe utilizarea inteligenței artificiale în domenii esențiale, precum sănătatea și agricultura, prin promovarea modelelor cu acces deschis. Totodată, documentul prevede elaborarea unui plan de contingență pentru piața muncii, în contextul impactului anticipat al automatizării accelerate în următorii cinci ani.

În marja summitului, Sam Altman, CEO al OpenAI, a susținut descentralizarea dezvoltării tehnologice pentru a preveni apariția unor „regimuri totalitare” odată cu atingerea superinteligenței, în timp ce Demis Hassabis, de la DeepMind, a estimat că inteligența artificială generală ar putea fi atinsă până în 2031.

Evenimentul, care a atras angajamente investiționale de aproximativ 300 de miliarde de dolari și a mobilizat capitala indiană timp de cinci zile, marchează primul efort internațional major de a stabili reguli comune pentru o tehnologie ce promite să redefinească echilibrul global de putere.