Meta aruncă munți de bani în lupta pentru a atrage cei mai buni specialiști în AI / După ce i-a fost refuzată oferta de achiziție a Safe Superintelligence, încearcă să-i recruteze doi dintre angajații valoroși

Meta a lansat o campanie masivă de investiții pentru „super-inteligența” computerizată – un tip de AI care poate performa mai bine decât oamenii la toate sarcinile.

Meta Platforms își intensifică această strategie de a investi miliarde de dolari pentru a atrage cei mai buni specialiști în domeniul inteligenței artificiale. Când CEO-ul Meta, Mark Zuckerberg, l-a recrutat săptămâna trecută pe fondatorul Scale AI, Alexandr Wang, ca parte a unei investiții de 14,3 miliarde de dolari în startup-ul de inteligență artificială, se pare că lupta abia începea.

CEO-ul OpenAI, Sam Altman, a declarat în ultimul episod al podcastului „Uncapped”, găzduit de fratele său, că Meta a încercat să atragă angajații OpenAI oferindu-le bonusuri la semnarea contractului de până la 100 de milioane de dolari, cu pachete de compensare anuală și mai mari. Altman a spus că „niciunul dintre cei mai buni oameni ai noștri nu a decis să accepte oferta”.

Meta în negocieri pentru angajarea fostului CEO al GitHub, Nat Friedman, pentru a se alătura eforturilor în domeniul IA

La începutul acestui an, surse au declarat că Meta a încercat să achiziționeze Safe Superintelligence, care ar fi fost evaluată la 32 de miliarde de dolari într-o rundă de finanțare din aprilie, potrivit CNBC. Sutskever, care tocmai a lansat startup-ul în urmă cu un an, la scurt timp după ce a părăsit OpenAI, a respins eforturile Meta, precum și încercarea companiei de a-l angaja, au declarat sursele, care au cerut să nu fie numite, deoarece informațiile sunt confidențiale.

La scurt timp după încheierea discuțiilor, Zuckerberg a început negocierile cu Gross, au declarat sursele. Pe lângă rolul său la Safe Superintelligence, Gross conduce o firmă de capital de risc împreună cu Friedman, numită NFDG, inițialele lor combinate.

Ambii se alătură Meta ca parte a tranzacției și vor lucra la produse sub conducerea lui Wang, a declarat o sursă. Între timp, Meta va obține o participație în NFDG, potrivit mai multor surse. The Information a fost primul care a raportat planurile Meta de a-i angaja pe Gross și Friedman.

Cu Gross, Zuckerberg câștigă un antreprenor și investitor în IA cu experiență îndelungată. Gross a fondat motorul de căutare Cue, care a fost achiziționat de Apple

în 2013. A fost unul dintre directorii executivi ai Apple și a contribuit la eforturile de învățare automată și la dezvoltarea Siri. Ulterior, a fost partener la acceleratorul de startup-uri Y Combinator, înainte de a cofunda Safe Superintelligence alături de Sutskever.

Friedman a cofondat două startup-uri înainte de a deveni CEO al GitHub, după achiziționarea platformei de partajare a codurilor de către Microsoft în 2018.

NFDG a susținut Coinbase, Figma, CoreWeave, Perplexity și Character.ai de-a lungul anilor, potrivit Pitchbook. Nu este clar ce se va întâmpla cu portofoliul său de investiții în urma tranzacției cu Meta, a declarat o sursă.

Campania de angajări în domeniul IA a Meta vine în contextul în care CEO-ul Mark Zuckerberg și-a exprimat frustrarea față de progresul companiei în dezvoltarea IA. Luna trecută, The Wall Street Journal a raportat că Meta amână lansarea celui mai recent model de limbaj Llama 4, din cauza îngrijorărilor cu privire la suficiența îmbunătățirilor aduse față de versiunile anterioare.

Războiul pentru talentele din domeniul AI este absolut ridicol

Ca alte exemple avem fondatorii startup-ului de AI Character.AI care au fost recrutați înapoi la Google anul trecut într-o tranzacție de miliarde de dolari, în timp ce cofondatorul DeepMind, Mustafa Suleyman, a fost angajat de Microsoft tot într-o achiziție de talente de la Inflection AI în valoare de 650 de milioane de dolari.

Săptămâna trecută, un investitor de capital de risc din Silicon Valley, Deedy Das, a scris pe Twitter: „Războiul pentru talentele din domeniul AI este absolut ridicol”. Das, director la Menlo Ventures, a declarat că Meta a pierdut candidați din domeniul AI în favoarea rivalilor, în ciuda salariilor de 2 milioane de dolari pe an oferite.

Un alt raport publicat luna trecută a relevat că Anthropic, o companie de AI susținută de Amazon și Google și înființată de ingineri care au părăsit compania lui Altman, „fura talentele de top de la doi dintre cei mai mari rivali ai săi: OpenAI și DeepMind”.

Lupta pentru recrutarea celor mai buni dezvoltatori are loc pe fondul progreselor rapide în tehnologia AI și al cursei pentru atingerea capacității AI la nivel uman, cunoscută sub numele de inteligență artificială generală, AGI. Cheltuielile pentru hardware sunt și mai mari, estimările recente ale Carlyle Group, raportate de Bloomberg, indicând că până în 2030 s-ar putea cheltui 1,8 trilioane de dolari pentru puterea de calcul. Aceasta este o sumă mai mare decât produsul intern brut anual al Australiei de exemplu.

Unele firme de tehnologie cumpără companii întregi pentru a-și asigura cei mai talentați dezvoltatori, așa cum se vede în parte în cazul tranzacției Meta cu Scale AI și al cheltuielilor de 2,7 miliarde de dolari efectuate anul trecut de Google pentru Character.AI, fondată de cercetătorul de frunte în domeniul AI Noam Shazeer. Acesta a co-scris lucrarea de cercetare din 2017 intitulată „Attention is all you Need” (Atenția este tot ce ai nevoie), considerată o contribuție fundamentală la valul actual de sisteme IA cu modele lingvistice de mari dimensiuni.