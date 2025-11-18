Platforma de recrutare Bestjobs a anunțat că agentul său de inteligență artificială (AI), denumit „Bestie”, a devenit unul dintre cei mai activi „recrutori” de pe piața muncii din România, potrivit unui comunicat transmis către TechRider.ro.

Sistemul a gestionat un volum mare de interacțiuni, depășind performanța multor departamente de resurse umane (HR).

Conform datelor furnizate de platformă, în decursul a 60 de zile, „Bestie” a înregistrat peste 70.000 de interacțiuni cu utilizatorii. Această activitate se traduce printr-o medie de peste 5.000 de interacțiuni echivalente unor interviuri de angajare pe lună, funcționând non-stop.

Peste 70.000 de conversații purtate cu candidații în două luni, cu ghidaj personalizat și recomandări de carieră;

Peste 17.000 de utilizatori unici au interacționat cu sistemul;

Peste 10.000 de interviuri (video, text și audio) susținute, contribuind la o vizualizare rapidă și autentică a potențialilor angajați de către companii.

Reprezentanții Bestjobs subliniază că acest volum de interacțiuni confirmă rolul AI ca actor central în procesele moderne de recrutare, nu doar ca o simplă inovație. Sistemul preia o parte semnificativă din sarcina proceselor de HR, transformând-o într-o experiență rapidă și personalizată pentru candidați.

Noemi Szekely, Brand Manager la Bestjobs, a declarat că se observă o schimbare de paradigmă, în care candidații români nu doar acceptă, ci caută activ interacțiunea cu AI, deoarece le economisește timp și le sporește șansele de a găsi un loc de muncă potrivit.

Statisticile platformei pentru ultimele două luni arată că cele mai multe aplicări s-au înregistrat pentru posturi în următoarele sectoare:

Administrativ

Vânzări

Call-center & Customer Support

Retail

Relații cu clienții

Cele mai multe aplicări au provenit din centre urbane, cum ar fi București, Timișoara, Cluj-Napoca și Brașov. De asemenea, interesul pentru joburile remote rămâne la un nivel ridicat, un semn al preferinței în creștere pentru flexibilitate.

Platforma anticipează că inteligența artificială va deveni în curând standardul în recrutare, nu un simplu avantaj. Pentru anul 2026, Bestjobs și-a propus extinderea funcționalităților „Bestie”, incluzând rafinarea evaluărilor bazate pe AI și dezvoltarea unor scenarii de interacțiune mai avansate, alături de extinderea capabilităților de analiză a competențelor candidaților.