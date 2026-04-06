Agenții AI ar putea crește profitabilitatea băncilor de retail cu până la 30%

Agenții de Inteligență Artificială ar putea crește cu până la 30% profitabilitatea sectorului bancar de retail, potrivit unui raport de specialitate publicat luni.

Analiza realizată de Boston Consulting Group și OpenAI arată că următoarea mare transformare a industriei bancare nu va veni din simple îmbunătățiri tehnologice, ci din adoptarea agenților AI capabili să gestioneze fluxuri de lucru complexe, de la început până la final, relatează Agerpres.

Procesul de creditare rămâne în multe bănci structural ineficient

Raportul, intitulat How Retail Banks Can Put AI Agents to Work („Cum pot băncile de retail să utilizeze eficient agenții AI”), indică faptul că instituțiile financiare care vor trece de la instrumente AI folosite punctual — așa-numiții „copiloți” — la agenți capabili să execute procese complete ar putea obține până în 2030 o creștere a profitabilității de aproximativ 30%. În același timp, costurile operaționale ar putea fi reduse cu 30%–40%.

Potrivit autorilor studiului, procesul de creditare rămâne în multe bănci structural ineficient. Chiar și după digitalizare, numeroase instituții depind încă de intervenția umană pentru verificări antifraudă, consultarea listelor de sancțiuni sau analizarea datelor din birourile de credit. Aceste etape adaugă costuri și timp fără a îmbunătăți semnificativ evaluarea riscurilor.

În acest context, agenții AI ar putea genera rapid analize preliminare structurate și ușor de auditat, respectând politicile existente ale instituțiilor financiare. Specialiștii consideră că adevărata oportunitate de automatizare se află în activitățile de back-office, precum analiza riscului de credit sau documentația de conformitate — procese care până acum au rezistat tentativelor clasice de automatizare.

Adoptarea eficientă a inteligenței artificiale necesită o abordare disciplinată

Raportul subliniază totodată că succesul implementării acestor tehnologii va depinde de modul în care băncile își organizează guvernanța și mecanismele de control. Instituțiile care vor dezvolta procese centralizate de supraveghere și vor testa riguros performanța agenților AI înainte de implementare vor putea scala mai rapid și vor evita riscurile de reglementare.

Autorii studiului afirmă că adoptarea eficientă a inteligenței artificiale necesită o abordare disciplinată, care să combine inovația tehnologică cu mecanisme solide de control. Un concept central este „evaluation-driven development”, adică testarea sistemelor AI pe scenarii reale înainte de utilizarea lor în procesele operaționale.

În paralel, băncile ar trebui să investească în proceduri care standardizează modul în care aplicațiile AI sunt guvernate, monitorizate și integrate în organizație. Aceste elemente sunt esențiale pentru o implementare scalabilă și conformă din punct de vedere reglementar.

Întrebați ce va face diferența între liderii pieței și restul sectorului în noua eră a inteligenței artificiale, experții indică două elemente decisive: viteza și capacitatea de execuție. Băncile care adoptă devreme aceste tehnologii nu doar că vor beneficia de economii imediate de costuri, dar vor acumula și avantajele strategice necesare pentru a-și consolida poziția pe termen lung.