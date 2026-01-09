AI-ul și reînarmarea globală ar putea majora cu 50% cererea mondială de cupru până în 2040

Cursa globală pentru dezvoltarea inteligenței artificiale și creșterea accelerată a cheltuielilor pentru apărare vor duce la o majorare de aproximativ 50% a cererii mondiale de cupru până în 2040, însă oferta este așteptată să rămână semnificativ în urmă, potrivit unui raport publicat de firma de consultanță S&P Global, citat de Reuters.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Conform estimărilor, fără intensificarea reciclării și fără deschiderea unor noi exploatări miniere, piața globală s-ar putea confrunta cu un deficit anual de peste 10 milioane de tone de cupru.

Cererea ar putea ajunge la 42 de milioane de tone anual

Raportul arată că cererea globală de cupru ar urma să crească de la aproximativ 28 de milioane de tone pe an în 2025 la 42 de milioane de tone până în 2040. În lipsa unor noi surse de aprovizionare, aproape un sfert din această cerere ar putea rămâne neacoperită.

Cuprul este utilizat pe scară largă în construcții, transporturi, electronică și infrastructură energetică, fiind unul dintre cele mai bune metale conductoare de electricitate, rezistent la coroziune și ușor de prelucrat.

Centrele de date și industria apărării, motoare ale creșterii

Deși sectorul vehiculelor electrice a impulsionat deja consumul de cupru în ultimul deceniu, autorii raportului susțin că industriile inteligenței artificiale, apărării și roboticii vor genera un necesar și mai mare în următorii ani.

Potrivit unei estimări Reuters publicate luna trecută, anul trecut au fost anunțate peste 100 de proiecte noi de centre de date la nivel global, evaluate la aproape 61 de miliarde de dolari — infrastructuri care necesită cantități semnificative de cupru pentru alimentare și răcire.

În paralel, conflictul din Ucraina și deciziile unor state precum Japonia și Germania de a-și majora bugetele pentru apărare vor contribui suplimentar la creșterea cererii. „Cererea de cupru este într-adevăr inelastică în sectorul apărării”, a declarat Carlos Pascual, vicepreședinte S&P și fost ambasador al SUA în Ucraina.

Electrificarea globală menține presiunea asupra pieței

„Factorul principal al cererii este electrificarea lumii, iar cuprul este metalul electrificării”, a declarat Dan Yergin, vicepreședinte al S&P și unul dintre autorii raportului.

Aproape fiecare dispozitiv electronic conține cupru, de la electrocasnice și sisteme de climatizare până la echipamente IT și infrastructură de rețea.

Producția concentrată în America de Sud și Asia

Chile și Peru sunt cei mai mari producători mondiali de minereu de cupru, în timp ce China deține cele mai mari capacități de topire. Statele Unite importă aproximativ jumătate din necesarul său anual și au impus recent taxe vamale asupra anumitor tipuri de cupru, ceea ce ar putea accentua tensiunile din lanțurile de aprovizionare.

Schimbare de abordare față de prognozele anterioare

S&P publicase un raport similar în 2022, bazat pe ipoteza atingerii neutralității climatice până în 2050. Analiza publicată acum utilizează însă o metodologie diferită și pornește de la premisa că cererea de cupru va continua să crească indiferent de politicile climatice adoptate de guverne.

„Politicile în domeniul tranziției energetice s-au schimbat destul de dramatic”, a explicat Yergin, subliniind că presiunea asupra pieței cuprului va rămâne ridicată chiar și în scenarii mai puțin ambițioase privind decarbonizarea.