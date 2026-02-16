Alibaba Cloud a dezvăluit noul său model de inteligență artificială de generație următoare, Qwen-3.5, un pas care are potențialul de a influența semnificativ competiția globală în domeniul AI între China și SUA. Lansarea a avut loc chiar înainte de Anul Nou Lunar, după o săptămână în care aproape fiecare mare dezvoltator chinez de AI a prezentat modele noi, relatează South China Morning Post.

Noile modele din seria 3.5 au fost disponibile inițial pe aplicația de consum Qwen, iar un anunț oficial a fost programat imediat după. Potrivit platformei Alibaba Cloud, Qwen-3.5 Plus oferă performanțe „la nivelul celor mai avansate modele” și poate procesa până la 1 milion de tokeni simultan, unul dintre cele mai mari niveluri din industrie.

În paralel, versiunea Qwen-3.5-Open-Source a fost pusă la dispoziția publicului cu 397 miliarde de parametri și o fereastră de context de 256.000 de tokeni. Parametrii reprezintă variabilele matematice care determină modul în care un sistem AI învață și raționează.

Pentru prima dată, Qwen-3.5 are capabilități multimodale native

Pentru prima dată, Qwen-3.5 are capabilități multimodale native, care permit modelului să interpreteze simultan text, imagini, audio și video. Familia de modele adoptă și cea mai recentă arhitectură a companiei, prezentată inițial prin sistemul experimental Qwen3-Next, concepută pentru eficiență computațională și reducerea costurilor de operare.

În ultimul an, China s-a poziționat ca o forță de top în AI open-source, și s-a distanțat de abordarea mai închisă a multor giganți din Silicon Valley care nu eliberează public parametrii modelelor. Datele de descărcare de pe Hugging Face arată că modelele open-source chineze au depășit anul trecut omologii americani la nivel global, Qwen și DeepSeek reprezentând majoritatea acestei creșteri.