Alibaba a lansat Qwen-3.5, cel mai nou model de inteligență artificială de generație următoare

George Radu
16 februarie 2026
chatbot-china
Sursa foto: SOPA Images / ddp USA / Profimedia
Alibaba Cloud a dezvăluit noul său model de inteligență artificială de generație următoare, Qwen-3.5, un pas care are potențialul de a influența semnificativ competiția globală în domeniul AI între China și SUA. Lansarea a avut loc chiar înainte de Anul Nou Lunar, după o săptămână în care aproape fiecare mare dezvoltator chinez de AI a prezentat modele noi, relatează South China Morning Post.

Noile modele din seria 3.5 au fost disponibile inițial pe aplicația de consum Qwen, iar un anunț oficial a fost programat imediat după. Potrivit platformei Alibaba Cloud, Qwen-3.5 Plus oferă performanțe „la nivelul celor mai avansate modele” și poate procesa până la 1 milion de tokeni simultan, unul dintre cele mai mari niveluri din industrie.

În paralel, versiunea Qwen-3.5-Open-Source a fost pusă la dispoziția publicului cu 397 miliarde de parametri și o fereastră de context de 256.000 de tokeni. Parametrii reprezintă variabilele matematice care determină modul în care un sistem AI învață și raționează.

Pentru prima dată, Qwen-3.5 are capabilități multimodale native

Pentru prima dată, Qwen-3.5 are capabilități multimodale native, care permit modelului să interpreteze simultan text, imagini, audio și video. Familia de modele adoptă și cea mai recentă arhitectură a companiei, prezentată inițial prin sistemul experimental Qwen3-Next, concepută pentru eficiență computațională și reducerea costurilor de operare.

În ultimul an, China s-a poziționat ca o forță de top în AI open-source, și s-a distanțat de abordarea mai închisă a multor giganți din Silicon Valley care nu eliberează public parametrii modelelor. Datele de descărcare de pe Hugging Face arată că modelele open-source chineze au depășit anul trecut omologii americani la nivel global, Qwen și DeepSeek reprezentând majoritatea acestei creșteri.

  • George Radu este un autor care abordează subiecte variate din domeniul tehnologiei, apărării și viitorului. Domeniile sale de expertiză includ inteligența artificială etică, interfețele om-mașină (HMI), realitatea augmentată și virtuală aplicată (XR), precum și impactul social și cultural al noilor tehnologii. Nu se teme să pună întrebări dificile și să exploreze implicațiile filozofice ale inovațiilor tehnologice.

