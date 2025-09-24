Alibaba dezvăluie cel mai puternic model AI al său și anunță că va deschide noi centre de date în Franța, Olanda și Brazilia

Compania chineză de comerț electronic Alibaba a anunțat miercuri că intenționează să deschidă primele sale centre de date în Brazilia, Franța și Olanda, accelerând astfel strategia sa globală în domeniul inteligenței artificiale, relatează Reuters.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Compania va adăuga, de asemenea, facilități în Mexic, Japonia, Coreea de Sud, Malaezia și Dubai în cursul anului viitor, extinzându-și rețeaua actuală de 91 de zone de operare în 29 de regiuni, a declarat Alibaba într-un comunicat.

Expansiunea vine în contextul în care Alibaba poziționează AI, care include cloud, ca o prioritate de afaceri principală, alături de operațiunile sale tradiționale de comerț electronic.

La începutul acestui an, compania a anunțat planuri de a investi 380 de miliarde de yuani (53,40 miliarde de dolari) în infrastructura legată de AI în următorii trei ani, pe măsură ce concurența pentru dezvoltarea capacităților avansate de AI se intensifică între firmele chineze de tehnologie.

La conferința anuală Apsara a companiei, miercuri, CEO-ul Eddie Wu a declarat că Alibaba va crește și mai mult cheltuielile, fără a specifica sumele.

„Viteza de dezvoltare a industriei AI a depășit cu mult așteptările noastre, iar cererea industriei pentru infrastructura AI a depășit, de asemenea, cu mult așteptările noastre”, a spus Wu.

Alibaba a prezentat miercuri și cel mai mare model de limbaj de inteligență artificială din istoria sa, Qwen3-Max.

Modelul conține peste 1 trilion de parametri, sau variabile care determină modul în care un sistem de IA procesează informațiile, și prezintă o putere deosebită în generarea de coduri și capacități de agent autonom, a declarat Zhou Jingren, directorul tehnic al Alibaba Cloud, în cadrul conferinței.

Capacitățile de agent autonom înseamnă că sistemul AI necesită mai puține instrucțiuni umane decât un chatbot precum ChatGPT și poate lua decizii și acționa independent pentru atingerea unui obiectiv stabilit de utilizatorul uman.

Alibaba a citat benchmark-uri ale unor terțe părți, precum Tau2-Bench, afirmând că modelul a depășit produsele concurente, inclusiv Claude și DeepSeek-V3.1 de la Anthropic, în anumite metrici.

Compania a lansat modelul Qwen 3 în aprilie.

Printre produsele AI suplimentare prezentate miercuri s-a numărat Qwen3-Omni, un sistem multimodal și imersiv util pentru aplicații de realitate virtuală și artificială, cum ar fi ochelarii inteligenți și cockpiturile inteligente.

Alibaba a anunțat, de asemenea, un parteneriat cu Nvidia pentru dezvoltarea capacităților fizice ale AI, care acoperă sinteza și procesarea datelor, antrenarea modelelor, învățarea prin întărire a simulării mediului și testarea validării modelelor.